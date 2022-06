Money will go on. "Titanic" wraca do kin

"Titanic" - romans wszech czasów

Z okazji zbliżającej się 25. rocznicy premiery widowiska " Titanic " ogłoszono, że na Walentynki 2023 roku film powróci do kin. Będzie to wersja zremasterowana 3D 4K HDR.Prawa do międzynarodowej dystrybucji ma Disney, który już ogłosił, że w pierwszych krajach odświeżony " Titanic " pojawi się 10 lutego 2023 roku. Prawa na Amerykę posiada Paramount, który jeszcze nie podał daty premiery filmu w USA. Titanic " to film nakręcony przez Jamesa Camerona , którego gwiazdami byli Leonardo DiCaprio Kate Winslet . Jest to historia Jacka i Rose, którzy poznali się i zakochali podczas dziewiczego rejsu "niezatapialnego" transatlantyku Titanic. Nie dane im było jednak zaznać pełni szczęścia i miłosnych uniesień. Gdy luksusowy liniowiec wpada na górę lodową, ich pełen pasji, płomienny romans przeradza się w przerażającą, mrożącą krew w żyłach walkę o przetrwanie o życie.Film okazał się historycznym wydarzeniem bijąc wszystkie box-office'owe rekordy. Do dziś żaden inny film nie uzyskał lepszych wpływów w czasie ósmego, dziewiątego, dziesiątego, jedenastego, dwunastego, trzynastego, czternastego, piętnastego, siedemnastego i osiemnastego weekendu wyświetlania. Titanic " doczekał się już jednej reedycji. Był to " Titanic 3D " w 2012 roku, który również był kasowym hitem. Dzięki temu łączne globalne wpływy wynoszą obecnie 2 208 mln dolarów. Tylko dwa filmy uzyskały lepszy wynik. Jednym z nich jest " Avatar " (2 845,9 mln dolarów), którego odświeżoną wersję Disney ponownie wprowadzi do kin we wrześniu.