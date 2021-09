Na pohybel temu, co za oknem, na MOJEeKINO #PRZEDŁUŻAMYLATO

Cykl ten oddajemy z sercem pełnym wakacyjnych wspomnień. Zbudowany jest z feerii kolorów, niebanalnych przygód, humoru, intymnych opowieści, wpadającej w ucho muzyki, prawdziwej przyjaźni i pierwszej miłości. Wierzymy, że każdy z Was znajdzie tu coś dla siebie, bo przyświeca nam motto: nigdy nie należy tracić nadziei.

Na początek premiera od Gutek Film:Dajcie się oczarować mnóstwem uczuć. Czystych, głębokich, cennych i nieokreślonych uczuć. Lato 1981. Leningrad żyje rockiem ze szmuglowanych z Zachodu płyt Davida Bowiego , Blondie, Lou Reeda , T-Rex czy Sex Pistols. Niech Was nie zniechęci ten Leningrad – ten film ma rewelacyjną muzykę i charyzmatyczne kreacje aktorskie z podkręconym dźwiękiem!Wakacyjny gwar podmiejskiego kąpieliska, rowerowych wycieczek i leniwego odpoczynku miesza się z dźwiękami przebojów Anny Jantar . Bezpretensjonalna i intymna historia dorastania subtelnie opowiedziana przez utalentowanych aktorów. – premiera!To słodka, zabawna, czasem dziwaczna ale totalnie serdeczna opowieść o dojrzewaniu. Zakochacie się w jej bohaterach! Trójka nastolatków realizuje plan opuszczenia swoich rodzinnych domów, by mieszkać w samodzielnie wybudowanym w lesie domu.Zanurzamy się w tym filmie bez pamięci, z radością kibicując bohaterom. " Sokół… " wyróżnia się jako opowieść o zwykłej dobroci, to pełen uroku, słodki, czuły i radosny portret nieprawdopodobnej przyjaźni, który nie zawiedzie waszych oczekiwań.Szalone love story w reżyserii jednej z najciekawszych reżyserek współczesnego kina, nominowanej do Oscara i wielokrotnie nagradzanej w Cannes Andrei Arnold . Nowoczesne kino drogi, którego młodzi bohaterowie szukają niezależności i wolności.W ciepłym, lekkim i dowcipnym tonie film podkreśla, że nie ma rewolucji bez codziennej obyczajowej zmiany: przeciwko rodzicom, szkole, politykom, zasadom tak sztywnym, że nie pozwalają oddychać. A przed wszystkim przypomina, że humor bywa najlepszą z terapii.Godna polecenia podróż dla miłośników jazzu oraz melomanów w ogóle, a tak naprawdę dla każdego kto docenia siłę muzyki.Prosta i autentyczna opowieść o prawdziwie kochającej się choć ekscentrycznej rodzinie, której życie zmieni się wraz z końcem lata za sprawą nastoletniej córki.Nie ma nic bardziej uniwersalnego niż stan zakochania, a ta niecodzienna komedia romantyczna rozczuli Was wrażliwością i rozbawi poczuciem humoru. Gdy wydaje się, że cały świat – na czele z rodziną – sprzysiągł się, by zburzyć szczęście dwojga zakochanych, to właśnie w sytuacjach pozornie bez wyjścia życie potrafi pokazać swoje najzabawniejsze oblicze.Ten pean na cześć przyjacielskich więzów przypomina, że prawdziwa miłość nie może się obejść bez prawdziwej przyjaźni. A czasem się od niej zaczyna. Dolan w bezczelnie mistrzowskiej formie! Paolo Sorrentino zaprasza w olśniewającą wizualnie, pełną emocji i błyskotliwego humoru opowieść o gościach luksusowego hotelu u podnóża Alp. Czego sobie i Wam życzymy!Wczesne lato w nadmorskim miasteczku kilkaset kilometrów od Stambułu. Lele i jej cztery siostry wracają ze szkoły, spontanicznie świętując koniec roku i niewinnie flirtując z kolegami z klasy. Ten film pełen jest porywających rzeczy, nic więcej Wam nie powiemy. Przekonajcie się sami.Ten film jest do wypicia jak najlepsza butelka wina, pełen słońca i uroku, i sprawia, że natychmiast zapragniecie podróż do Francji.Poruszająca do łez historia bez taniego sentymentalizmu ukazuje, jak ważne są w naszym życiu braterstwo, lojalność, przyjaźń i troska o innych.Chwytający za serce, pogodny, czuły i zaskakujący film o dorastaniu ojca i jego autystycznego syna oraz podróży, która odmienia ich życie.Dla dwójki outsiderów czas w Porto zatrzymał się na jedną noc. Eleganckie i elokwentne, emocjonalne i zmysłowe z nieodżałowanym Antonem Yelchinem Filmowy kalejdoskop związków w najbardziej roztańczonym mieście świata, to celebracja miłości, czułości i namiętności widziana oczami grupy najciekawszych reżyserów współczesnego kina.Opowieść o młodych ludziach pragnących ponad wszystko doświadczenia wolności i swobody wypełniona podróżą przez Amerykę w rytm jazzowych pasaży.Pełne przepychu, żywe, a jednocześnie melancholijne rozważania na temat kryzysu wieku średniego zanurzają nas w przepychu niemożliwie wystawnego przyjęcia w wiecznym mieście.Stylowa i pełna uroku komedia romantyczna, która zabierze was do cudownych lat 50.Malownicza wioska w Toskanii, lokalne wino, najlepsze risotto i włoskie słońce, które zmienia wszystko. Czy można wyobrazić sobie lepsze miejsce na wakacje?#przedłużamylato #mojeekino