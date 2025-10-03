Szok, przerażenie i szaleństwo w programie 11. Splat!FilmFest - najbardziej odważnego i niepokornego festiwalu w Polsce

Powiedzieć, że jest inny niż wszystkie to nic nie powiedzieć. Splat!FilmFest, najbardziej osobliwy festiwal filmowy w Polsce, a może i nawet w tej części Europy, wraca.
Już po raz 11. zaszokuje, przerazi i straumatyzuje widownię najgłośniejszymi festiwalowymi hitami tego roku, wydartymi z trzewi producentów i dystrybutorów. Filmy, które zobaczycie podczas nadchodzącej edycji, przyjechały do nas z najważniejszych festiwali w Wenecji, Cannes, Toronto i innych topowych imprez, i to właśnie u nas będa miały swoje polskie premiery.
Niektóre z tegorocznych propozycji są tak przerażające, że można się jedynie dziwić, iż w ogóle powstały. Tak makabryczne, że mimowolnie można się zastanawiać jak szalone umysły je wymyśliły. I jak bardzo trzeba kochać ryzyko, by taki film zrealizować.
Oto najbardziej niepoprawne i wyzywające punkty programu 11. edycji Splat!FilmFest International Fantastic Film Festival:
Jego perłą jest niewątpliwie "Deathgasm: Goremageddon"
: metalowa rozwałka, kontynuacja kultowego nowozelandzkiego hitu w reżyserii Jasona Lei Howdena
kolejny raz z Milo Cawthorne
w głównej roli. Czuć tu inspirację wczesną twórczością Petera Jacksona
i Sama Raimiego
. Nieudaczny Brodie wraca po 10 latach wraz z kumplami (niektórzy z nich są martwi), by znów ocalić świat, a przy okazji wygrać festiwal muzyki metalowej. Co może się okazać trudne, skoro połowa jego zespołu nabrała nagle apetytu na ludzkie mięso. Tutaj nie ma tabu, na planie nikt nie słyszał o poprawności politycznej, a nawet jeśli słyszeli, to po prostu zagłuszyli ją rozkręconym na maksa metalem.
Z festiwalu w Toronto przyjechał do nas najobrzydliwszy film tej edycji, doskonałe, obrazoburcze "Pieprz mojego syna!"
, które jest jak policzek wymierzony widowni. Ale z tych dziwnie przyjemnych. Ta groteskowa, brutalna i śmiała farsa pozostawia w ustach widzów jednocześnie niesmak i smak lufy rewolweru. Reżyser tego brawurowego dzieła, Todd Rohal
, zapowiada, że będzie robił filmy, póki go nie zamkną. Po seansie "Pieprz mojego syna!
" będziecie się zastanawiać, dlaczego jeszcze tego nie zrobili.
Wątpliwości, wstrząs i niezdrowe podniecenie może wywołać również doskonałe "Dotknij mnie"
– opowieść o parze toksycznych przyjaciół, którzy walczą o atencję kosmity-narcyza. Ten – tak się składa – jest kochankiem doskonałym, w ludzkiej formie łudząco podobnym do Jezusa. A w naturalnej do najbardziej przerażającego koszmaru.
Wyobraźcie sobie komedię romantyczną, w której jedno z głównych bohaterów to uzależniony od narkotyków, bezrobotny facet w średnim wieku, a drugie to dość ohydna syrena, która zamiast romantycznie rozczesywać włosy widelcem woli tym sztućcem rozpruwać kolejne ofiary. Horror komediowy "Syrena"
zachwyca wizualnie, wywołuje osłupienie, a przy tym - dziwnie porusza.
Z dumą i sensacjami żołądkowymi Splat!FilmFest zaprezentuje również "Karmadonnę"
- najnowszy film współscenarzysty legendarnego "Serbskiego filmu
", szokującej produkcji, która dla wielu fanów kina dziwnego i obłąkanego jest niczym pierwszy stopień wtajemniczenia. Opowieść o ciężarnej Jelenie terroryzowanej przez głos w słuchawce, który równie dobrze może należeć do diabła, to zjazd do piekła w popsutej, spadającej z zawrotną prędkością windzie.
Na festiwalu pokazane zostanie także najnowsze dzieło hiszpańskiego króla absurdu i wysmakowanej estetyki, triumfalnie powracającego na nasz festiwal Eduardo Casanovy
. Serialowa "Cisza"
, opowieść o powykręcanych wampirzycach opierających się przez setki lat plagom, a ulegających ludzkiej marności, to cieszące oko cacko. A przy tym odważna i inteligentna satyra na współczesny świat, czego wyrazem są np. sceny, w których krwiopijczynie dyskutują nad tym, czy są mniejszością, w dodatku dyskryminowaną.
Na uwagę wielbicieli kina szalonego, ekwiwalentu elektrowstrząsów dla oczu zasługuje także świetny, kanadyjski, eksperymentalny "Martwy kochanek"
, który furorę zrobił w tym roku na festiwalu Sundance. Opowieść o grabarce, która ożywia swojego zmarłego ukochanego i gorzko tego żałuje (choć przeżywa krótką seksualną fascynację jego długim paluchem) to ekranowe doświadczenie równie piorunujące, jak to znane z "Frankensteina".
Na dłużej, a być może na zawsze, w głowie zostanie widzom Splat!FilmFest brutalna i wstrząsająca "Ważka"
- film otwarcia festiwalu, z genialnymi rolami Andrei Riseborough
(fanom horroru znana jest także z kultowego już filmu "Mandy
") oraz równie świetnej, nominowanej do dwóch Oscarów – Brendy Blethyn
. Ich doskonałe kreacje zostały w tym roku nagrodzone na prestiżowym festiwalu Tribeca.
Uczestnikom Splat!FilmFest dyrektorka artystyczna festiwalu Monika Stolat zaserwuje również wyjątkowo paskudne danie przyrządzone przez legendarną w świecie horroru niezależnego rodzinę Adamsów. Ich najnowsze dzieło, "Matka much"
to dojmujące kino, folkowy horror o pierwotnej energii, w którym temat śmierci i rozkładu wykorzystany został do opowiedzenia o strachu przed nieuniknionym. Produkcja ta to zwycięzca prestiżowego festiwalu Fantasia w Montrealu.
W osłupienie wprowadzi widzów festiwalu cudeńko "Użyteczny duch"
, tajlandzki kandydat do Oscara, opowieść o zakochanej żonie, która wraca do męża pod postacią wiernego… odkurzacza. Ta opowieść wciąga niczym drogi elektroluks, zresztą jak cały program 11. edycji Splat!FilmFest, najbardziej wyrazistego festiwalu filmowego w naszym kraju. Zapraszamy filmowej, naprawdę emocjonującej przygody w dniach 24-31 października w Warszawie w Kinotece, po której już nic nigdy nie będzie takie samo. Time to join the club!
