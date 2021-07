Nadmorskie kino letnie z Playerem

KINO LETNIE PLAYERA

9-10 lipca – ŚWINOUJŚCIE

16-17 lipca – DZIWNÓW

23-24 lipca – MIĘDZYZDROJE

30-31 lipca – KOŁOBRZEG

6-7 sierpnia – DARŁOWO ZACHODNIE

13-14 sierpnia – KRYNICA MORSKA

Tomasz Włosok i Bartosz Gelner. Bohaterowie debiutanckiego filmu Jakuba Pączka oraz producentów " Jesteś Bogiem " i " Sali samobójców " stoją właśnie u progu najważniejszych życiowych decyzji – Anna planuje ślub z Adamem, a ich przyjaciel Paweł mierzy się z brutalną sytuacją na rynku pracy. Ta wielowątkowa opowieść z trzymającym w napięciu wątkiem kryminalnym to generacyjny manifest współczesnych trzydziestolatków – zawiedzionych rzeczywistością, znudzonych i bezsilnych. W głównych rolach znakomici aktorzy młodego pokolenia – Małgorzata Mikołajczak

sobota 10 lipca – Świnoujście piątek 13 sierpnia – Krynica Morska

Player to świetne rozwiązanie na lato! Lubicie spędzać czas na świeżym powietrzu? Właśnie wyjeżdżacie na wakacje? Razem z Playerem możecie cieszyć się dobrą pogodą i zawsze mieć pod ręką swoje ulubione filmy i seriale – w trasie, na hamaku i na środku jeziora. I to nawet tam, gdzie nie ma zasięgu. Nie zapomnijcie więc spakować Playera do swojej wakacyjnej walizki.Dla spragnionych filmowych wrażeń większego formatu Player przygotował szereg seansów w nadmorskich miejscowościach. W każdy piątek i sobotę wypatrujcie więc kina letniego Playera.Poniżej znajdziecie rozkład jazdy."James Bond mógłby się od niej uczyć, jak pić alkohol i podrywać dziewczyny, a Jason Bourne powinien poprosić ją o kilka lekcji samoobrony" – tak o bohaterce granej przez Charlize Theron pisze nasz recenzent. I trudno nie przyznać mu racji, bo Theron w tytułowej roli brytyjskiej agentki MI6, która dostaje za zadanie unicestwienie siatki szpiegowskiej, w niczym nie ustępuje największym twardzielom kina akcji, a jej dodatkową bronią jest porażający seksapil. Oglądając ją w świetnie zainscenizowanych scenach walki, poczujecie prawdziwy przypływ energii. A druga część już w drodze!piątek 9 lipca – Świnoujściesobota 14 sierpnia – Krynica MorskaZa jakość " Równych gości " mogłoby w zasadzie posłużyć samo nazwisko Shane'a Blacka – scenarzysty " Zabójczej broni ", " Ostatniego skauta " i trzeciego " Iron Mana ". Ale film ma do zaoferowania widzom nawet więcej. Wcielający się w prywatnych detektywów na tropie hollywoodzkiego spisku Russell Crowe Ryan Gosling odkrywają tu przed widzami nieznane dotąd pokłady komediowego potencjału – ich bohaterowie na zmianę okładają się po twarzach albo wpadają razem w tarapaty. A to wszystko w kiczowatych sceneriach lat 70. i przy akompaniamencie największych hitów epoki. Jeśli szukacie propozycji na lekki letni wieczór, to właśnie ją znaleźliście.piątek 16 lipca – Dziwnówsobota 7 sierpnia – DarłowoMimo 11 lat od premiery " Różyczka " wciąż powraca w rozmowach o najlepszych polskich filmach ostatnich lat. Historia niebezpiecznej gry uczuć między cenionym pisarzem, jego atrakcyjną młodą żoną oraz jej kochankiem dostarcza nie tylko erotycznego napięcia, sensacyjnej szpiegowskiej akcji, ale i aktorstwa na najwyższym poziomie – w głównych rolach Andrzej Seweryn Magdalena Boczarska oraz Robert Więckiewicz . Wokół filmu krążą ponadto pogłoski, jakoby był inspirowany życiem Pawła Jasienicy . Do dziś nie wiadomo, co wydarzyło się tu naprawdę.sobota 17 lipca – Dziwnówpiątek 6 sierpnia – Darłowo Zachodnie Léa Seydoux w roli naukowców pracujących nad stworzeniem idealnego syntetycznego partnera. Droga do znalezienia przepisu na związek idealny zbliża ich do siebie, ale rzeczywistość stawia przed nimi coraz to nowe komplikacje. Film chwalony jest za futurystyczną stylistykę i melancholijny klimat. Przy ekranie zatrzymają Was jednak przede wszystkim bohaterowie, miedzy którymi jest taka chemia, że trudno im nie kibicować w miłosnych rozterkach.piątek 23 lipca – Międzyzdrojesobota 31 lipca – KołobrzegW takiej roli Emily Blunt jeszcze nie widzieliście. Wspaniała aktorka znana m.in. z " Sicario ", " Na skraju jutra " czy " Cichego miejsca " gra tu kobietę z problemem alkoholowym, która niespodziewanie staje się świadkiem morderstwa. Z uwagi na problemy emocjonalne nikt jej jednak nie wierzy. Ekranizacja poczytnej powieści Pauli Hawkins to jednak nie tylko dobrze skrojony kryminał z zaskakującymi zwrotami akcji, ale i refleksja nad tym, że równo przystrzyżone żywopłoty skrywają często mroczne sekrety.sobota 24 lipca – Międzyzdrojepiątek 30 lipca – Kołobrzeg