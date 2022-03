Nagrody Annie: "Mitchellowie kontra maszyny" i "Arcane" najlepszymi animacjami

Annie 2022: Netflix triumfuje nad Disneyem



W sobotę wieczorem poznaliśmy laureatów nagród Annie przyznawanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Twórców Filmu Animowanego. Wielkim zwycięzcą gali okazał się Netflix, którego produkcje triumfowały w kategoriach filmowych i serialowych. " Mitchellowie kontra maszyny " zgarnęli nagrodę dla najlepszego filmu animowanego, z kolei " Arcane " został uznany animowany program telewizyjny. W sumie tytuły streamingowej platformy zdobyły 20 statuetek.Co zaskakujące, kapituła niemal zupełnie pominęła filmy Disneya. "Luca" oraz wyróżnione w tym roku największą ilością nominacji "Raya i ostatni smok" nie otrzymały ani jednej nagrody. Z kolei "Nasze magiczne Encanto" doceniono jedynie w pobocznych kategoriach: za muzykę, animację postaci i storyboardy.Pełną listę zwycięzców znajdziecie TUTAJ Mitchellowie kontra maszyny " to pełna humoru i wzruszeń opowieść o zwykłej rodzinie, która staje przed niecodziennym wyzwaniem. Gdy na świecie dochodzi do buntu maszyn, to właśnie oni muszą zapobiec apokalipsie. Historia zaczyna się, gdy kreatywna outsiderka Katie Mitchell dostaje się na wymarzone studia filmowe i chce jak najszybciej wyrwać się z domu, by poznać swoich nowych przyjaciół. Te plany sabotuje jednak jej kochający naturę tata, który postanawia, że cała rodzina powinna wspólnie zawieźć Katie na uczelnię, by zacieśnić łączące ich więzi. Gdy wydaje się, że już nie może być gorzej, cała rodzina trafia w sam środek buntu robotów! Wszystkie urządzenia - od smartfonów przez inteligentne odkurzacze po złośliwe Furby - zostają zaangażowane, by wyłapać z planety wszystkich ludzi. Teraz to Mitchellowie, czyli tata Rick, mama Linda, córka Katie, jej dziwaczny młodszy brat Aaron, uroczy mopsik Monchi i dwa przyjazne, ale niezbyt lotne roboty, muszą uratować ludzkość. Arcane " to rozgrywająca się w uniwersum megapopularnej gry "League of Legenda" opowieść o delikatnej równowadze między bogatym Piltover i obskurnym Zaun. Napięcie między tymi miastami rośnie, gdy w Piltover wynaleziona zostaje nowa technologia, która pozwala każdemu śmiertelnikowi kontrolować magiczną energię, a w Zaun - nowa substancja zmieniająca ludzi w potwory. Rywalizacja między nimi rozdziela rodziny i przyjaciół. W "Arcane" ożywają relacje, które ukształtowały niektórych znanych bohaterów "League of Legends", takich jak Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce i Viktor.