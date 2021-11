"Arcane": recenzujemy serial oparty na "League of Legends". Będzie drugi sezon

"Opowieść o dwóch miastach" - recenzja serialu "Arcane"

"Arcane" - ogłoszono drugi sezon

Ready yourselves, friends. Season 2 of Arcane is now in production. pic.twitter.com/L9oYFzOn0X — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 21, 2021



"Arcane" - o czym opowiada serial platformy Netflix?

Dobra wiadomość dla fanów " Arcane ", opartego na grze " League of Legends " serialu platformy Netlix. Pierwszy sezon właśnie dobiegł końca, a serwis streamingowy już ogłosił, że produkcja zostaje przedłużona na drugi sezon. Tymczasem mamy dla Was recenzję dotychczasowych odcinków. O " Arcane " pisze Bartosz Czartoryski.Oj, chyba wychodzą ze mnie przeżyte lata, skoro już w tytule sięgam po Dickensa , ale na to, co mózg podpowie podczas seansu, nierzadko mamy mikry wpływ. Różnorakie skojarzenia pozwalające na późniejsze analizy i przyjrzenie się istniejącym (lub nie) kontekstom, płyną bowiem ze znajomych źródeł, a bogaty świat " League of Legends " znam jedynie z biernej obserwacji.Dlatego już pierwszy odcinek odesłał mnie nie do globalnego fenomenu, jakim od przeszło dekady jest rzeczona gra, ale do dzieł angielskiego powieściopisarza, który omawiał między innymi żywoty najmłodszych, zwykle skazanych na matnię galopujących przemian dziejowych. Nieprzypadkowo jednak, bo przecież osierocone i zostawione na pastwę losu dzieci, Vi i Powder, wzięte pod skrzydła krzepkiego karczmarza Vandera (bez obawy, to żadna kalka Fagina, przeciwnie) zmuszone są parać się złodziejstwem.Lecz nie jest to wynikiem ich prowieniencji, ale okoliczności, bo wychowują się w Zaunie, swoistym "mieście pod miastem", podbrzuszu bogatego Piltover, leżącego nad dachami tej wylęgarni bandytyzmu i demoralizacji. Nie myślę tu na skróty. " Arcane " faktycznie trzyma się swojej klasyfikacji wiekowej ("od lat szesnastu") i cały tutejszy setting, język, charaktery postaci oraz problematyka serialu są na tyle poważne, na ile mogą być, żeby pozostać przystępnymi dla szerokiego grona. Próg wejścia jest tutaj niski nie z uwagi na różnego rodzaju uproszczenia, lecz ze względu na brak konieczności zapoznania się z grą, która posłużyła twórcom tej animacji za koncepcyjny fundament.Zapewne zapaleni miłośnicy " League of Legends " znajdą tutaj znajome postacie, rozwiązania i pomysły, będą też od pierwszych sekund serialu lepiej zaznajomieni z tym, co się tu dzieje i dziać będzie. ale scenariusz napisano z troską o tych, którzy może nigdy nawet nie słyszeli o rzeczonej grze i może nie mają ochoty o niej usłyszeć. Słowem, nie jest to tytuł czołobitnie podchodzący do swojego pierwowzoru, ale rzecz całkowicie osobna i niewymagająca znajomości choćby jednej postaci z popularnego " LoLa ". Konflikty są tu uniwersalne i umyślnie rozpisane zgodnie z zasadą dualizmu: mamy dwa kontrastowe miasta, dwie siostry, które czeka rozdzielenie, fizyczne i ideologiczne, dwóch dawnych towarzyszy, teraz stających przeciwko sobie, oraz dwie istniejące obok siebie potęgi, magię i technikę, które są sobie bliższe, niż się wydaje.Finał pierwszego sezonu " Arcane " robi smaka na więcej i studio Riot Games oraz platforma Netflix zamierzają dotrzymać obietnicy złożonej w finale: opowieść będzie kontynuowana. W sobotę wieczorem, podczas trwającego dwa dni eventu Undercity Nights ogłoszono, że w przygotowaniu jest drugi sezon., powiedzieli twórcy Christian Linke i Alex Yee. Arcane " to opowieść o delikatnej równowadze między bogatym Piltover i obskurnym Zaun. Napięcie między tymi miastami rośnie, gdy w Piltover wynaleziona zostaje nowa technologia, która pozwala każdemu śmiertelnikowi kontrolować magiczną energię, a w Zaun - nowa substancja zmieniająca ludzi w potwory. Rywalizacja między nimi rozdziela rodziny i przyjaciół. W " Arcane " ożywają relacje, które ukształtowały niektórych znanych bohaterów " League of Legends ", takich jak Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce i Viktor. W złożonym świecie animowanego serialu, którego akcja toczy się w uniwersum gry " League of Legends ", nie brakuje trudnych decyzji, zapierających dech w piersiach animacji i wciągających opowieści.Głosów bohaterom użyczyli m.in. Ella Purnell