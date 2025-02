"Dziki robot" najlepszą animacją roku. Wręczono Nagrody Annie 2025

Alarmy przeciwpożarowe i wielki triumf filmu "Dziki robot"

Nagrody Annie 2025 w najważniejszych kategoriach

Zwiastun filmu "Dziki robot"

Sobotnia ceremonia nie obyła się bez perturbacji. Mniej więcej w połowie gali z powodu wadliwego czujnika włączył się alarm przeciwpożarowy. Uczestnicy ceremonii musieli się ewakuować.To jednak nie powstrzymało organizatorów i ceremonię ostatecznie udało się dokończyć. Sobotnia gala przebiegała pod dyktando dwóch tytułów: filmuoraz serialu. Oba wygrały we wszystkich kategoriach, w których były nominowane., w tym tę dla najlepszego filmu animowanego. Z koleiNajwiększy oscarowy rywal " Dzikiego robota ", film: dla najlepszej niezależnej animacji i za scenariusz. Mały Chef show " odc. Tiny Chef's Spooky Stump Spectacular Moon Girl i Diabelski Dinozaur " odc. The Molecular Level Bob's Burgers " odc. They Slug Horses, Don’t They? Wytwórnia filmowa Śpioch " odc. A Night to RememberPełną listę znajdziecie TUTAJ