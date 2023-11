"Arcane": znamy datę premiery 2. sezonu serialu opartego na grze "League of Legends"

"Arcane" - o czym opowiada serial platformy Netflix?

Zwiastun "Arcane"

to opowieść o delikatnej równowadze między bogatym Piltover i obskurnym Zaun. Napięcie między tymi miastami rośnie, gdy w Piltover wynaleziona zostaje nowa technologia, która pozwala każdemu śmiertelnikowi kontrolować magiczną energię, a w Zaun - nowa substancja zmieniająca ludzi w potwory. Rywalizacja między nimi rozdziela rodziny i przyjaciół. W " Arcane " ożywają relacje, które ukształtowały niektórych znanych bohaterów " League of Legends ", takich jak Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce i Viktor. W złożonym świecie animowanego serialu, którego akcja toczy się w uniwersum gry " League of Legends ", nie brakuje trudnych decyzji, zapierających dech w piersiach animacji i wciągających opowieści.Głosów bohaterom użyczyli m.in. Ella Purnell Jason Spisak . Twórcami serialu są Christian Linke i Alex Yee.W naszej recenzji pierwszego sezonupisaliśmy:to istniejąca od 2009 roku sieciowa gra komputerowa, w której dwie pięcioosobowe drużyny walczą ze sobą, by zniszczyć bazę przeciwnika. Dzięki wciąż rozszerzającej się liście bohaterów i częstym aktualizacjom dzieło studia Riot Games od lat cieszy się wielką popularnością - co miesiąc na całym świecie w rozgrywkach uczestniczy ponad 150 milionów osób.