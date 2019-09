Nagrody Emmy 2019: "Gra o tron" ma już 10 statuetek

W sobotę i niedzielę odbyły się pierwsze ceremonie wręczenia Nagród Emmy . Uhonorowano dokonania przede wszystkim w kategoriach technicznych. Wielkim wygranym była, co nie powinno nikogo dziwić, skoro serial zdobył rekordową liczbę 32 nominacji.Po pierwszych ceremoniachma już 10 statuetek. Serial zwyciężył w kategoriach:Montaż w serialu dramatycznymDźwiękCastingMuzykaCzołówkaKoordynacja kaskaderówCharakteryzacja (bez protez)Kostiumy fantasy&sfEfekty specjalneMontaż dźwięku w serialu godzinnymSiedem statuetek mają już też: seriali film dokumentalny. Sześć nagród powędrowało do twórców. Pięć wyróżnień ma zaś serialJeśli chodzi o stacje/platformy, to na razie na prowadzeniu jest HBO z 25 nagrodami na koncie. Niewiele gorzej wypada Netflix mając 23 statuetki. Amazon i National Geographic zajmują w tym zestawieniu trzecie miejsce mając po osiem wyróżnień.