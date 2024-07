Najbardziej przerażający film dekady. "Kod zła" już w ten piątek w kinach!

Zobaczcie najnowszy teaser " Kodu zła " tuż przed jego kinową premierą.Za scenariusz i reżyserię odpowiedzialny jest Osgood Perkins , twórca horrorów " Małgosia i Jaś " oraz " Zło we mnie ", a prywatnie syn grającego główną rolę w legendarnej " Psychozie Agentka FBI Lee Harker zostaje przydzielona do nierozwiązanej sprawy seryjnego mordercy sprzed lat. W wyniku nieoczekiwanego obrotu zdarzeń ujawnione zostają dowody okultyzmu obecne podczas dokonywania zbrodni. Harker odkrywa osobiste powiązanie z zabójcą i zrobi wszystko, aby go powstrzymać, zanim ten uderzy ponownie.Międzynarodowym działaniom promocyjnym filmu " Kod zła " towarzyszy wyjątkowa kampania viralowa, która przykuła uwagę fanów horrorów i spotkała się z ich bardzo dużym uznaniem.