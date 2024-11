Najlepsze seriale świata wybrane. Polskie "Pianoforte" z Międzynarodową Emmy

Międzynarodowe Emmy – lista nagrodzonych w głównych kategoriach

W najważniejszych kategoriach triumfowały tytuły z Francji i Argentyny. Jednak najwięcej statuetek powędrowało do twórców z Wielkiej Brytanii.Poniżej znajdziecie listę nagrodzonych w najważniejszych kategoriachSERIAL DRAMATYCZNY(Francja)SERIAL KOMEDIOWY(Argentyna)MINISERIAL LUB FILM TELEWIZYJNY(Niemcy)AKTOR PIERWSZOPLANOWY(Wielka Brytania)AKTORKA PIERWSZOPLANOWA(Tajlandia)W kategorii Program o Sztuce wygrał Polski film dokumentalny. W walce o statuetkę pokonał serial " Robbie Williams ", argentyński dokument "Virgilio" oraz japoński serial "Who I Am Life".Konkurs Chopinowski raz na pięć lat kieruje uwagę całego pianistycznego świata na Warszawę. Młodzi muzycy, którzy całe swoje dotychczasowe życie podporządkowali Chopinowi, mierzą się na oczach jury i publiczności z wymaganiami konkursowymi i własnymi emocjami. Ogromna praca, pasja, talent, ale też cena sukcesu, smak porażki czy obsesyjne dążenie do doskonałości - te wszystkie wątki wybrzmiewają w sześciu filmowych historiach, portretujących uczestników konkursu.