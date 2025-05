Naomi Watts w "American Love Story". Ryan Murphy kręci nową antologię o miłości

"American Love Story" – tragiczna miłość i śmierć syna prezydenta i jego żony

Carolyn Bessette-Kennedy i John Fitzgerald Kennedy Jr

John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette-Kennedy byli uważany w latach 90. za idealną, królewską parę. Ich związek jednak niemal od początku naznaczony był licznymi kryzysami, które wywoływały zainteresowanie mediów, presja rodzinna i uzależnienia. Ich małżeństwo zakończyła katastrofa lotnicza, do jakiej doszło 16 lipca 1999 roku. Para wraz ze starszą siostrą Carolyn wyruszyła samolotem na ślub kuzynki JFK Jr. Siedzący za sterami Johny stracił kontrolę nad maszyną, która rozbiła się na Oceanie Atlantyckim. Wszyscy pasażerowie zginęli.Pierwszą znaczącą rolą Watts był występ u Davida Lyncha w filmie " Mulholland Drive ". Po śmierci reżysera aktorka dziękowała swojemu mentorowi za to, że dał jej szansę, bo gdyby nie to, była gotowa na dobre zrezygnować z aktorstwa. Od tamtej pory widzieliśmy ją m.in. w takich filmach, jak " King Kong " z 2005 roku, amerykańskie " Funny Games U.S. ", jako Dianę w filmie pod takim samym tytułem oraz m.in. w nowych odcinkach " Twin Peaks ".W 2022 roku Naomi Watts zagrała w serialu Ryana Murphy'ego pod tytułem(naszą rozmowę o serialu znajdziecie), a także w nominowanym do Złotych Lwów filmie Małgorzaty Szumowskiej W zeszłym roku na ekrany trafiła druga część antologii Murphy'ego Konflikt " – "Feud: Capote vs. the Swans" o konflikcie między pisarzem Trumanem Capote'em a grupą kobiet z socjety zwanych "Łabędziami".