Naomi Watts żoną ukrywającego się nazisty. I inne gwiazdy w obsadzie "The Housewife"

Gwiazdy w "The Housewife". O czym opowie film?

Naomi Watts – ostatnie role i najnowsze projekty

"Feud: Capote vs. The Swans" – zobacz zwiastun

to historia młodego dziennikarza gazety "New York Times" (w tej roli Tye Sheridan), który jest zdeterminowany, by zdemaskować nazistowskiego oficera mieszkającego potajemnie w Queens. W tym celu zaprzyjaźnia się z jego elegancką i czarującą żoną, którą zagra Naomi Watts. Konsekwencje jego śledztwa okażą się bardzo niepokojące. Historia wydarzyła się naprawdę w 1964 roku w Nowym Jorku.Autorką scenariusza jest Alyssa Hill.W 2022 roku Naomi Watts zagrała w serialu Ryana Murphy'ego pod tytułem(naszą rozmowę o serialu znajdziecie), a także w nominowanym do Złotych Lwów filmie Małgorzaty Szumowskiej Już wkrótce zobaczymy ją w drugim sezonie seriipod tytułem. W obsadzie są również Chloë Sevigny Tom Hollander wcieli się w literata, autora "Śniadania u Tiffan'yego" i "Z zimną krwią", który zdradził przyjaźń grona wpływowych kobiet, publikując opowiadanie w magazynie "Esquire" i ujawniając tajemnice Babe Paley ( Naomi Watts ), C.Z. Guest ( Chloë Sevigny ) i Slim Keith ( Diane Lane ).