Netflix nie usunie "365 dni"

Jednym z najgorętszych tytułów na platformie Netflix ostatnich miesięcy jest polski film erotyczny " 365 dni ". Obraz stał się fenomenem internetowym, ale spotkał się też z ostrą krytyką. Zarzucano mu gloryfikację kultury gwałtu, idealizując brutalną rzeczywistość handlu ludźmi i porwania. Ostatnio głos w tej sprawie zabrała piosenkarka Duffy, która sama była ofiarą porwania i gwałtu. W liście napisanym do szefa platformy apelowała o zdjęcie " 365 dni ". Znamy już odpowiedź.Przedstawiciele Netfliksa nie odnieśli się wprost do krytyki filmu przypominając jedynie, że "365 dni" nie jest produkcją platformy Platforma nie zamierza jednak usuwać filmu ze swojej biblioteki. Podkreślono jednocześnie, że obraz ma wyraźne oznaczenia ostrzegające przed jego tematyką i scenami przemocy oraz seksu.Netflix przypomina również, że użytkownicy posiadają kontrolę nad treściami, jakie im się wyświetlają na platformie. W ustawieniach można bowiem aktywować filtr, który sprawi, że filmy i seriale z treściami dla dorosłych nie będą się pojawiać. W ten sposób osoby, dla których " 365 dni " to rzecz zbyt drastyczna, nie będą już narażone na oglądanie filmu.Polski film oparty na powieści Blanki Lipińskiej zadebiutował na platformie w zeszłym miesiącu i szybko zaczął trafiać na listę najpopularniejszych filmów w wielu krajach świata. Opowiada on o Polce porwanej przez włoskiego gangstera, który daje jej tytułowe 365 dni w niewoli na pokochanie go.