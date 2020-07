Piosenkarka Duffy krytykuje "365 dni" i platformę Netflix

Piosenkarka Duffy , która ujawniła niedawno, że sama doświadczyła porwania i gwałtu, publicznie potępiła platformę Netflix. Gwiazda krytykuje serwis za publikację filmu " 365 dni ", który - jak mówi sama - idealizuje brutalną rzeczywistość handlu ludźmi, porwania i gwałtu.Polski film oparty na powieści Blanki Lipińskiej zadebiutował na platformie w zeszłym miesiącu i szybko zaczął trafiać na listę najpopularniejszych filmów w kolejnych krajach. Opowiada on o Polce porwanej przez Włoskiego gangstera, który daje jej tytułowe 365 dni w niewoli na pokochanie go. Duffy opublikowała otwarty list zaadresowany do prezesa serwisu, Reeda Hastingsa., napisała piosenkarka.W lutym Duffy wyznała, że kilka lat temu została porwana, trzymana w niewoli i gwałcona przez 4 tygodnie. To doświadczenie sprawiło, że postanowiła wycofać się z życia publicznego.W zeszłym tygodniu na portalu change.org uruchomiono petycję w sprawie usunięcia filmu z platformy Netflix jako idealizującego handel ludźmi i syndrom sztokholmski. Na dzień dzisiejszy złożono pod nią ponad 4 300 podpisów.