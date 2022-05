Netflix prezentuje najciekawsze premiery czerwca 2022

1 czerwca

Czerwiec tuż-tuż, a to oznacza nowe filmy i seriale w serwisach VOD. W czerwcu Netflix przygotował dla Was porcję znakomitych nowości. Znajdziecie wśród nich zarówno nowe seriale (" Baby Fever ", " Ulubiony boski idiota ", " Maldivas "), jak i kontynuacje swoich ulubionych produkcji (finałowy sezon " Peaky Blinders ", trzeci sezon " The Umbrella Academy "), a także filmy oryginalne (" Przechwycenie ", " Rzut życia ", " Pajęcza Głowa "). Fanów polskich produkcji z pewnością ucieszy premiera " Królowej " – miniserialu z Andrzejem Sewerynem w roli głównej.A to nie wszystko! Zobaczcie przygotowane przez naszą redakcję zestawienie najciekawszych premier, które już w marcu trafią na Netflix! Na który film lub serial czekacie najbardziej? Który tytuł polecicie znajomym? Czekamy na Wasze komentarze.Airbus 320 ląduje awaryjnie na rzece Hudson. Nie ma ofiar śmiertelnych, ale śledztwo w sprawie katastrofy może zniszczyć reputację okrzykniętego bohaterem pilota.Birgitte Nyborg właśnie obejmuje funkcję minister spraw zagranicznych, gdy firma wiertnicza nagle odkrywa ropę naftową na Grenlandii. To wydarzenie wyznacza początek międzynarodowej walki o władzę w Arktyce. Doświadczona polityk Nyborg musi pogodzić się z tym, że chociaż Grenlandia jest zależna od jej kraju, dla międzynarodowych supermocarstw to Dania jest drugorzędnym — a w dodatku trochę niesfornym — graczem…W tym sezonie na pierwszy plan wysunie się też wątek Katrine Fønsmark’s ( Birgitte Hjort Sørensen ). Była sekretarz prasowa Birgitte wraca do dziennikarstwa i zostaje główną prowadzącą wiadomości w dużej ogólnokrajowej stacji telewizyjnej.Twarda i doświadczona przez życie kapitan JJ Collins ( Elsa Pataky ) w wyniku pomyłki traci wymarzoną posadę w Pentagonie i zostaje dowódczynią samotnej bazy antyrakietowej położonej gdzieś na środku Pacyfiku. Kiedy nad bazą pojawia się widmo jednoczesnego, skoordynowanego ataku, Collins musi zmierzyć się z charyzmatycznym, lecz nieuczciwym Alexandrem Kesselem ( Luke Bracey ), byłym oficerem wywiadu USA, który chce zrealizować niewyobrażalny plan. Czas ucieka, więc Collins musi wykorzystać swoje przeszkolenie taktyczne i doświadczenie wojskowe, by zdecydować, komu może zaufać, i powstrzymać Kessela i jego tajnych najemników przed wcieleniem w życie szalonych i przerażających zamiarów.Pechowy koszykarski łowca talentów ( Adam Sandler ) odkrywa wyjątkowego gracza z trudną przeszłością i postanawia zabrać go do Stanów bez zgody drużyny. Choć piętrzą się przed nimi przeszkody, robią wszystko, by jednym genialnym rzutem udowodnić, że zasługują na miejsce w NBA.Kiedy Nana pod wpływem alkoholu przeprowadza na samej sobie inseminację, wykorzystując spermę swojego byłego chłopaka, uruchamia reakcję łańcuchową złożoną z dużych i małych katastrof. W wyniku tej pochopnej decyzji zachodzi w ciążę i musi znaleźć wiarygodne wytłumaczenie dla swojego stanu, którego nie da się ukrywać w nieskończoność. Postanawia odzyskać ojca swojego dziecka i dawno utraconą miłość. Problem w tym, że chłopak nie jest specjalnie zainteresowany powrotem do Nany. Ukrywana ciąża sprawia, że Nana zaczyna inaczej patrzeć na swoich klientów. Jednak gdy kolejne kłamstwa stają się coraz trudniejsze, po raz pierwszy w życiu musi powiedzieć prawdę — i chyba nawet ujawnić sekret, za który może zapłacić bardzo wysoką cenę.Tommy Shelby dowodzi gangiem działającym w Birmingham w 1919 roku. Szef grupy przestępczej zapłaci każdą cenę, aby wspiąć się po szczeblach kariery na sam szczyt.Wyciek sekstaśmy z udziałem obiecującej polityczki jest początkiem historii czterech kobiet balansujących na granicy między życiem publicznym i prywatnym. Gdzie jest granica intymności? Co się dzieje, gdy prywatność trafia na publiczną wokandę?W " Ulubionym boskim idiocie " pewnego dnia podkochujący się w koleżance z pracy Amily Luck specjalista ds. wsparcia technicznego Clark Thompson mimowolnie staje się bożym posłańcem, na którego czeka jazda na rolkach, jezioro ognia i groźba apokalipsy.Historia zaczyna się, gdy Liz ( Bruna Marquezine ) przeprowadza się z Goiânia do bloku "Maldivas" w Rio de Janeiro, aby odnowić kontakt z matką, która jednak ginie w tajemniczym pożarze. Próbując rozgryźć zagadkę tej nagłej śmierci, będzie musiała ukryć swoją obecność przed śledczym Denilsonem ( Romani ) i przeniknąć do świata pełnego oryginalnych postaci. Wśród nich są Milene ( Manu Gavassi ), królowa Maldivas prowadząca pozornie idealne życie u boku męża, chirurga plastycznego Victora Hugo (Klebber Toledo), i Rayssa ( Sheron Menezzes ), kiedyś piosenkarka axé, która poślubiła byłego wokalistę swojego zespołu Cauã ( Samuel Melo ) i została odnoszącą sukcesy bizneswoman. Kat ( Carol Castro ) to matka, której mąż Gustavo ( Guilherme Winter ) siedzi w areszcie domowym. W budynku mieszkają też Verônica ( Natalia Klein ), outsiderka odizolowana od innych kobiet z Maldivas, i Miguel ( Danilo Mesquita ), narzeczony Liz z prowincji.W drugim sezonie niedawno rozwiedziona Sofie próbuje ułożyć sobie życie z Maxem. W wyniku nieprzewidzianych wydarzeń trafia w sam środek życiowego kryzysu, który ma też ogromny wpływ na jej związek z Maxem. Nic nie układa się po ich myśli. W tym samym czasie małe wydawnictwo Lund & Lagerstedt stawia czoła przywiązanemu do tradycji światowi literatury, próbując zarazem odkryć nowe możliwości oferowane przez współczesne społeczeństwo. Nie trzeba długo czekać, zanim dojdzie do konfliktu między starym a nowym — wielką sztuką a finansową rzeczywistością. Co jest dobre i złe, co jest normalne i nienormalne, a co jest naprawdę prawdziwe? I jakie to ma w ogóle znaczenie? Pośród tych wszystkich zawirowań odnajdujemy naszych bohaterów, którzy próbują nadać sens miłości, życiu i sobie samym.Serial " Martwy punkt: Paranormalny park " oparty jest na łączących horror z komedią powieściach graficznych Hamisha Steele’a "DeadEndia" oraz na krótkometrażowym filmie "Dead End". Na ekranach będziemy śledzić przygody Barneya, Normy oraz ich magicznego mówiącego psa o imieniu Pugsley. Gdy młodzi bohaterowie rozpoczynają wakacyjną pracę w miejscowym domu strachów, szybko przekonują się, że atrakcja zamieszkała jest przez prawdziwe siły nadprzyrodzone. Pod przewodnictwem sarkastycznego demona o imieniu Courtney schodzą do podziemnego wymiaru, w którym muszą stawić czoła maskotkom-zombie, teleturniejowym demonom, wysysającym sen wiedźmom i — o zgrozo! — pierwszym miłościom.W ultranowoczesnym zakładzie karnym bez krat, cel i pomarańczowych ubrań, zarządzanym przez genialnego wizjonera Steve'a Abnestiego ( Chris Hemsworth ), osadzeni mogą skrócić wyrok, decydując się na wszczepienie modułu dawkującego psychodeliki. W " Pajęczej Głowie " więźniowie-ochotnicy mogą być sobą do momentu, w którym stają się kimś innym. Bywa, że stają się lepszą wersją siebie samych. Humor nie dopisuje? Mamy coś na to. Brakuje słów? Nie ma sprawy. Gdy między osadzonymi w więzieniu Jeffem ( Miles Teller ) i Lizzy ( Jurnee Smollett ) budzi się uczucie, ich droga do odkupienia win staje się kręta, ponieważ eksperymenty Abnestiego zaczynają całkowicie przesuwać granice wolnej woli.Członkom Akademii Umbrella udało się nie dopuścić do końca świata w 1963 roku. Wracają więc do swojego teraźniejszego domu w przekonaniu, że zapobiegli apokalipsie i raz na zawsze zresetowali czasoprzestrzeń. Po krótkiej przerwie na świętowanie szybko okazuje się jednak, że sytuacja uległa sporej (no dobrze — całkowitej) zmianie. Na scenę wkracza bowiem Akademia Sparrow. Jej sprytni, eleganccy i przyjemni jak papier ścierny członkowie natychmiast ścierają się z Akademią Umbrella w brutalnej walce, która w ostatecznym rozrachunku okazuje się jednak najmniejszym problemem dla wszystkich zainteresowanych. Superbohaterom przychodzi się zmierzyć z nowymi wyzwaniami, porażkami i niespodziankami, a także stawić czoła niezidentyfikowanemu bytowi, który sieje we Wszechświecie zamęt i spustoszenie (przy czym niewykluczone, że jego pojawienie się to tak naprawdę ich sprawka). Czy rodzeństwu uda się przekonać nową (lepszą?) rodzinę Taty do pomocy, aby wspólnie naprawić to, co zepsuło ich przybycie? Czy powrót do życia sprzed apokalipsy będzie możliwy? A może ten nowy świat okaże się czymś więcej niż tylko drobną anomalią w czasoprzestrzeni? Królowa " to czteroodcinkowa opowieść o odkupieniu, drugiej szansie i miłości pokonującej wszelkie różnice. To historia Sylwestra – emerytowanego krawca i drag queen, który wyjechał z Polski, by realizować się w Paryżu. Wbrew złożonej sobie przed laty obietnicy, decyduje się wrócić do rodzinnego górniczego miasteczka, gdy dostaje list od wnuczki. Podróż przybiera nieoczekiwany obrót, zmuszając Sylwestra do zmierzenia się z przeszłością.Znany aktor i komik Rowan Atkinson wciela się w tej szalonej komedii w zupełnie nowego bohatera. Przemiły, ale trochę niepozbierany Trevor dostaje nową pracę. Pod nieobecność gospodarzy ma pilnować luksusowej rezydencji pełnej cennych dzieł sztuki i klasycznych samochodów, oraz wyprowadzać ich uroczego psa. Jednak przeszkadza mu w tym wyjątkowo natrętna pszczoła. Czy Trevor zachowa zimną krew, czy ich zaciekła rywalizacja będzie miała katastrofalne konsekwencje? Kto wygra wojnę człowieka z pszczołą i jakie nieodwracalne szkody wyrządzi przy okazji ta dwójka?Złodzieje zajmują mennicę zjednoczonej Korei i biorą zakładników. Policja musi powstrzymać zarówno bezpośrednich sprawców, jak i nieuchwytnego przywódcę grupy.