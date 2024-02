Netflix prezentuje najciekawsze premiery marca 2024. Nowe filmy i seriale

W szóstym miesiącu samotnej misji badawczej na kraniec Układu Słonecznego astronauta Jakub ( Adam Sandler ) orientuje się, że po powrocie na Ziemię jego małżeństwo może się rozpaść. Za wszelką cenę próbuje więc naprawić relację z żoną, Lenką ( Carey Mulligan ), w czym pomaga mu tajemnicze stworzenie z początku czasów zamieszkujące trzewia jego statku. Hanuš (któremu głosu użyczył Paul Dano ) wspólnie z Jakubem próbują dociec, co poszło nie tak, zanim na wszystko będzie już za późno.

Lyna, młoda kobieta, która całą sobą pragnie po prostu zwyczajnego życia, próbuje pomścić śmierć ojca i zostaje wplątana w sprawy Furii – kobiety dbającej o porządek w paryskim półświatku. Mimo zaciekłej determinacji, by umknąć przeznaczeniu, wkrótce dostrzega, że przeciwstawienie się losowi nie będzie wcale takie łatwe.

Serial " Supersex ", który wyreżyserowali Matteo Rovere Francesca Mazzoleni , to historia inspirowana biografią Rocco Siffrediego . Ta opowieść o jego rodzinie, młodości i podejściu do miłości sięga okresu dzieciństwa i ujawnia, jak i kiedy Rocco Tano – prosty chłopak z Ortony – stał się Rocco Siffredim , najsłynniejszą gwiazdą porno na świecie. ​

W serialu " Dżentelmeni " Eddie Horniman ( Theo James ) niespodziewanie dostaje w spadku po ojcu pokaźną wiejską posiadłość – która okazuje się imperium marihuany. W dodatku całkiem spora ekipa przyjemniaczków z brytyjskiego półświatka chce mieć swój udział w tym interesie. Eddie postanawia uwolnić rodzinę z ich szponów i pokonać gangsterów ich własną bronią. Jednak im bardziej wciąga go przestępcze uniwersum, tym bardziej zaczyna mu się w nim podobać.

The Gentlemen

Posłuszna podwładna zgadza się poślubić przystojnego księcia. Jednak okazuje się, że rodzina królewska zwerbowała ją jako ofiarę, aby spłacić starożytny dług. Wrzucona do jaskini z ziejącym ogniem smokiem musi polegać na swoim sprycie i woli przetrwania.

Gdy książę Wilhelm ( Edvin Ryding ), rozpoczyna naukę w Hillerska, prestiżowej szkole z internatem, wreszcie ma okazję, by lepiej poznać siebie i zdecydować, na czym mu w życiu zależy. Wkrótce Wilhelm zaczyna marzyć o wolności i bezwarunkowej miłości z dala od dworskich zobowiązań. Nieoczekiwanie jednak zostaje następcą tronu i teraz jego dylemat staje się jeszcze trudniejszy, bo zbliża się moment wyboru między miłością a obowiązkami.

Ekscentryczny kanciarz kompletuje niedobraną, lecz utalentowaną ekipę, by odnaleźć skarb Króla Węży w Maya Riviera.

Do portu w Barcelonie trafia codziennie prawie 6000 kontenerów. Znajdują się w nich towary z całego świata, wśród których, w ciągu zaledwie jednego roku, można ukryć ponad 30 000 kilogramów kokainy, co czyni z tego miasta portowego jeden z największych w Europie celów dostaw dla dochodowego biznesu przemytników narkotyków. Joaquin Manchado wie o tym najlepiej, bo jest właścicielem głównego terminala w tym porcie. Ktoś, kto chce wwieźć przez niego nielegalny towar, musi liczyć na współpracę z Joaquinem, a także z całym wianuszkiem kryminalistów, którzy go otaczają. Jednak nieoczekiwany wypadek i zaginięcie ważnego transportu kokainy wywoła bezlitosną wojnę pełną morderstw i zemsty.