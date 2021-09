Netflix prezentuje najciekawsze premiery października

***

Październik tuż-tuż, a to oznacza nowe filmy i seriale w serwisach VOD. W październiku Netflix przygotował dla Was porcję nowości. Znajdziecie wśród nich nowe seriale (" Sprzątaczka ", " Korporacja Konspiracja ") i filmy oryginalne (" Winni ", " Armia złodziei "), a także kultowe klasyki (" Mad Max ", " Mad Max 2 ") i hity, które jeszcze niedawno gościły na wielkim ekranie (" Małe kobietki "). Fanów polskiego kina z pewnością zainteresuje " Hiacynt " i " W jak morderstwo ". A to nie wszystko! Zobaczcie przygotowane przez nas zestawienie najciekawszych premier, które już w październiku trafią na Netflix!Na który film lub serial czekacie najbardziej? Który tytuł polecicie znajomym? Czekamy na Wasze komentarze.Kultowy film akcji. Świat po wojnie nuklearnej. Australią rządzą brutalni członkowie gangów motocyklowych, którzy atakują każdego, kto stanie na ich drodze. Tytułowy Mad Max to bezwzględny policjant, a prywatnie czuły mąż i kochający ojciec, który w pojedynkę postanawia wymierzyć sprawiedliwość. Kiedy w czasie pościgu nieumyślnie doprowadza do śmierci lidera gangu motocyklowego, Nocnego Jeźdźca ta przypadkowa śmierć staje się pierwszym ogniwem łańcucha wypadków, które zburzą spokój miasta, a także samego bohatera.Mad Max żyje tylko po to, by przetrwać i samotnie przemierza wyniszczoną wojną nuklearną Australię. Ludzie żyją w ufortyfikowanych osadach, a benzyna jest na wagę złota. Były policjant przybywa do jednego z takich miasteczek i podejmie się ochrony osady oraz bezcennych złóż ropy naftowej przed bezwzględnym gangiem złodziei.Film opowiada o sześciotygodniowej odysei Straighta, który postanawia pojednać się z chorym bratem. Nie rozmawiał z nim od ponad dziesięciu lat. Ponieważ już dawno odebrano mu prawo jazdy i w dodatku niedowidzi, postanawia wyruszyć w drogę jedynym dostępnym mu wehikułem - małym traktorem z przyczepą. Przemierza 300 mil lokalnymi drogami, pośród pól i łąk Iowy i Wisconsin. Jedzie niespiesznie, by tak rzec, delektując się drogą, niczym wędrujący Wilhelm Meister Goethego, nie tyle jednak ucząc się życia, ile je sobie przypominając i porządkując najważniejsze wydarzenia. Jadąc wolno może podziwiać zmieniający się krajobraz i kontemplować zachody słońca, ma czas na rozmowy z napotkanymi ludźmi, a na noc zatrzymuje się tam, gdzie akurat zastał go zmrok - na skraju lasu lub pola. Jest wolny – żyje pełnią życia, na swój sposób i w swoim tempie.Inspirację dla serialu " Sprzątaczka " stanowiły wspomnienia Stephanie Land zatytułowane "Sprzątaczka. Jak przeżyć w Ameryce, będąc samotną matką pracującą za grosze", które trafiły na listę bestsellerów New York Timesa. Jego główną bohaterką jest Alex — samotna matka, która po odejściu od przemocowego partnera podejmuje się pracy jako sprzątaczka w cudzych mieszkaniach. Ledwo wiążąc koniec z końcem i z trudem unikając bezdomności, Alex chce zapewnić lepsze życie swojej córce, Maddy. Przedstawiony z perspektywy zdesperowanej, lecz zdeterminowanej kobiety serial nakreśla wzruszający, brutalnie szczery, inspirujący, a czasami zabawny portret matki, która gotowa jest pokonać wszelkie trudności.Akcja filmu rozgrywa się w ciągu jednego poranka w dyspozytorni numeru alarmowego 911. Operator Joe Baylor ( Jake Gyllenhaal ) próbuje uratować dzwoniącą kobietę, której grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Wkrótce jednak odkrywa, że nic nie jest takie, jakim się wydaje, a jedynym wyjściem ze skomplikowanej sytuacji jest zmierzenie się z prawdą.Scenarzystka i reżyserka Greta Gerwig ("Lady Bird") podeszła do tematu kultowej powieści "Małe kobietki", bazując na książce oraz rysunkach Louisy May Alcott ; przygląda się alter ego autorki – Jo March, sięgając do fikcyjnego życia, które ta prowadzi w wyobraźni. Spojrzenie Gerwig na ukochaną przez publiczność historię czterech sióstr March, zdeterminowanych, by żyć po swojemu, jest zarówno ponadczasowe, jak i silnie osadzone w rzeczywistości.Makani Young przeprowadza się z Hawajów do małego i cichego miasteczka w Nebrasce, aby zamieszkać z babcią i dokończyć szkołę średnią. Jednak w trakcie roku szkolnego jej koledzy z klasy zaczynają być prześladowani przez mordercę, który chce wyjawić ich najskrytsze sekrety przed całym miasteczkiem, a ponadto terroryzuje swoje ofiary, nosząc maskę do złudzenia przypominającą ich własną twarz. Mająca za sobą tajemniczą przeszłość Makani oraz jej przyjaciele muszą odkryć tożsamość zabójcy, zanim sami staną się ofiarami.Nagle porzucona przez chłopaka Chelsea (Emily Osment) — intelektualistka i aspirująca powieściopisarka z dyplomem Harvardu — zostaje zmuszona do zamieszkania ze swoją pełną życia, beztroską, niezbyt ambitną siostrą z zachodniego wybrzeża, Claire ( Olivia Macklin ), i trójką jej uroczo ekscentrycznych współlokatorów: Grantem ( Gregg Sulkin ), rozpraszająco przystojnym trenerem personalnym, Solaną ( Cinthya Carmona ), byłą prawniczką, która została uzdrowicielką, i Jaydenem ( Michael Hsu Rosen ), influencerem z mediów społecznościowych. Poznając nowych przyjaciół, którzy stają się dla niej nietypową rodziną, Chelsea stopniowo pozbywa się swojej twardej i krytykanckiej otoczki.Oparty na bestsellerowej serii książek serial " Klub Opiekunek " to współczesny komediodramat o przygodach siedmiu przyjaciółek, które zakładają własny klub opiekunek w Stoneybrook w stanie Connecticut. Ponieważ zapotrzebowanie na ich usługi stale rośnie, założycielki Kristy Thomas, Mary-Anne Spier, Claudia Kishi, Stacey McGill i Dawn Schafer poprosiły Mallory Pike i Jessi Ramsey, by do nich dołączyły. Nowy rok szkolny przynosi nowe zlecenia, nowe znajomości, nowe okazje do poznania siebie i ważne lekcje, ale dzięki klubowi łatwiej jest przez to wszystko przejść.Czasy schyłku siogunatu i początku okresu Meiji. Potężne, oślepiające światło, którego źródłem jest Różdżka, kładzie kres epoce panowania siogunów, aby zapobiec dalszemu rozlewowi krwi, podczas gdy Japonia rozpoczyna nowy rozdział historii. W takich okolicznościach splatają się losy naszych bohaterów. Wędrowny jednooki ronin Izou, który stracił wolę do życia, oraz stroniący od przemocy ork Raiden, który ma nadzieję pozostawić za sobą zbójnicką karierę, w tym samym czasie krzyżują ścieżki z młodą elfką Sonią. Razem podążają wzdłuż drogi Tokaido, aby pomóc Sonii i jej Różdżce dotrzeć do krainy elfów na północy. Zadanie utrudnia im tajemnicza organizacja Inferni, usiłująca zdobyć Różdżkę i wskrzesić Władcę Ciemności, który chce sprawować rządy nad wszelkim istnieniem. Inferni w próbie zdobycia Różdżki wykorzystują również nowy rząd Meiji. Podróż wzdłuż Tokaido z Kioto do Jokohamy jest długa, a Izou i Raiden rozpoczynają ją z zamiarem ochrony Różdżki, aby ta nie dostała się w niepowołane ręce. Hiacynt " to thriller osadzony w latach 80., który opowie kryminalną historię śledztwa prowadzonego w sprawie seryjnego mordercy gejów. Jego głównym bohaterem będzie Robert, młody milicjant "z zasadami", który wpada na trop groźnego przestępcy. W toku śledztwa poznaje Arka i postanawia wykorzystać go jako informatora. Nie zdaje sobie jednak sprawy, jak relacja z nowopoznanym mężczyzną wpłynie zarówno na jego pracę, jak i życie osobiste.W trzecim sezonie serialu Joe i Love są już małżeństwem i rodzicami. Po przeprowadzce do sielskiej miejscowości Madre Linda w północnej Kalifornii za sąsiadów mają uprzywilejowanych przedsiębiorców z branży technologicznej, wyniosłe matki-blogerki i słynnych na Instagramie biohakerów. Joe chce być dobrym mężem i ojcem, ale śmiertelna w skutkach impulsywność Love budzi w nim lęk. Nie pomaga mu też przeczucie, że miłością jego życia może być... nowa sąsiadka. Jak wyrwać się z więzienia, jakim jest pozornie szczęśliwe małżeństwo z kobietą, która potrafi przewidzieć każdy twój ruch? Przy takim wyzwaniu ucieczka z klatki w piwnicy wydaje się pestką.Spokojną Podkową Leśną wstrząsa morderstwo. Ciało ofiary, młodej kobiety, znajduje Magda ( Anna Smołowik ), gospodyni domowa i nałogowa czytelniczka kryminałów. Policyjne śledztwo prowadzi komisarz Jacek Sikora ( Paweł Domagała ). Niestety, brak mu zmysłu rasowego detektywa – ten ma Magda. Kiedy okazuje się, że ofiara miała na szyi wisiorek w kształcie litery "W", należący do dawno zaginionej przyjaciółki Magdy, kobieta postanawia wyjaśnić tę sprawę na własną rękę. A to oznacza nieustanne wtrącanie się w pracę nieporadnego komisarza. Podejrzanych jest mnóstwo, poszlak niewiele. Tropy prowadzą do najbardziej szanowanych mieszkańców Podkowy, a nawet szejka Kataru... Czy Magdzie i Sikorze uda się dojść do prawdy i rozwiązać zagadkę tajemniczego morderstwa?W paryskiej kamienicy pod adresem 8 Rue de l’Humanite mieszka siedem rodzin, którym nie udało się uciec z miasta przed wybuchem pandemii koronawirusa. Trwający trzy miesiące lockdown obnaża prawdziwe — zarówno dobre, jak i podłe — oblicza mieszkańców budynku.Pewnego wieczoru ekscentryczny student college’u ( Jorge Lendeborg Jr. ) dorabia sobie jako szofer. Jego zadaniem jest wożenie dwóch tajemniczych imprezowiczek ( Debby Ryan Lucy Fry ) po Los Angeles. Pasażerki są czarujące, jednak mężczyzna szybko przekonuje się, że ich urok jest nie mniejszy niż ich apetyt na krew. Noc wymyka się spod kontroli, a Benny trafia w sam środek potajemnej wojny między rywalizującymi ze sobą klanami wampirów i strażnikami świata ludzi, na których czele stoi jego brat ( Raúl Castillo ), który gotów jest zrobić wszystko, by odesłać wampiry z powrotem w mrok. W miarę jak zbliża się świt, Benny musi dokonać wyboru między strachem a pożądaniem, jeśli chce przeżyć i ocalić Miasto Aniołów.

Korporacja Konspiracja " to animowana komedia dla dorosłych o gabinecie cieni i dysfunkcyjnym zespole, który na co dzień angażuje się we wszystkie spiski tego świata. Od zawiłego tuszowania faktów przez tajne stowarzyszenia po etykietę zamaskowanych orgii - nawigowanie po kulturze biurowej w Cognito Inc. może być trudne, szczególnie dla antyspołecznej geniuszki technologii Reagan Ridley. Nawet w miejscu pracy pełnym zmiennokształtnych gadów i paranormalnych grzybów jest postrzegana jako dziwaczka, która wierzy, że może zmienić świat. Reagan uważa, że jeśli tylko zdoła poradzić sobie ze swoim oderwanym od rzeczywistości, wiecznie piszącym manifesty ojcem, nieodpowiedzialnymi współpracownikami i wreszcie zgarnąć awans, o którym marzy od dawna, odmieni życie swoje i innych.Kamery towarzyszą pracownikom oddziału firmy sprzedającej artykuły papierowe w czasie ich codziennych obowiązków.W tym prequelu do " Armii umarłych Zacka Snydera Dieter, kasjer z małego miasteczka, zostaje wciągnięty w przygodę swojego życia, gdy tajemnicza kobieta werbuje go do ekipy złożonej z najbardziej poszukiwanych przez Interpol przestępców, która planuje serię napadów na legendarne, odporne na włamanie sejfy w całej Europie.Miniserial " Colin w czerni i bieli " to nowa, mocna produkcja, której współtwórcami są Ava DuVernay Colin Kaepernick . Opowiada ona o dorastaniu Kaepernicka , który — jako czarne dziecko adoptowane przez białą rodzinę — musiał stale pokonywać piętrzące się przed nim trudności natury rasowej, klasowej i kulturowej.