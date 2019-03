Netflix prezentuje pełny zwiastun nowego serialu "Nasza planeta"

3 2 1

Zwiastun niezwykłego serialu przyrodniczegozabiera widzów w magiczną podróż po najbardziej niezwykłych zakątkach fascynującej planety, którą nazywamy domem. Ośmioodcinkowy serial twórcyzachwyca zjawiskowymi zdjęciami dzikiej przyrody, pokazując jednocześnie, jak ogromne znaczenie dla naszego życia ma środowisko naturalne oraz jakie kroki należy podjąć, aby je ochronić. W dniu premiery serialu widzowie uzyskają także dostęp do dodatkowych materiałów ukazujących kulisy powstania serialu.Oprócz wersji oryginalnej z narracją Sir Davida Attenborough , serial będzie dostępny w 10 lokalnych wersjach językowych. Głos do hiszpańskojęzycznych wersji podkładać będą Penélope Cruz dla widzów w Hiszpanii i Salma Hayek dla publiczności Ameryki Południowej. Polscy widzowie będą mogli zobaczyć serial w narracji Krystyny Czubówny — powiedziała Penélope Cruz . —– mówi Salma Hayek – dodaje aktorka.Realizacja tego szalenie ambitnego przedsięwzięcia trwała aż cztery lata. Materiał stworzony przez 600-osobową ekipę filmową powstawał w 50 krajach na wszystkich kontynentach skupiając się głównie na niezwykłej różnorodności środowiska naturalnego – od arktycznych pustkowi i tajemniczych głębin oceanów, przez rozległe krajobrazy Afryki, po tętniące życiem dżungle Ameryki Południowej.Pierwszy odcinek zabiera widzów w podróż po tropikalnych lasach Brazylii i norweskim archipelagu Svalbard. Zobaczymy w nim, że te nietrwałe, połączone ze sobą ekosystemy mają kluczowe znaczenie dla istnienia życia na ziemi.Kolejne odcinki poświęcone będą głównym biomom i siedliskom na kuli ziemskiej, takim jak pokrywy lodowe, dżungle, wody przybrzeżne, pustynie, sawanna, otwarte morze, wody słodkie i obszary leśne. Dzięki ekipie czołowych operatorów filmów przyrodniczych, badaczy i naukowców oraz najnowszym kamerom umożliwiającym nagrywanie w jakości 4K. po raz pierwszy udało się uchwycić w kadrze te zapierające dech w piersiach obrazy.Ten niezwykle ambitny, zrealizowany na niespotykaną dotąd skalę serial, z pewnością przyciągnie widzów w każdym wieku i oczaruje publiczność na całym świecie. Co ważniejsze, zainspiruje on do dyskusji na temat środowiska naturalnego w momencie, w którym świat musi zacząć działać na rzecz jego ochrony. Widzowie będą mieli okazję podziwiać zjawiskowe krajobrazy oraz bezcenne, niezwykle rzadkie gatunki zwierząt, a jednocześnie dowiedzieć się jakie kroki muszą zostać podjęte, aby zapewnić im przetrwanie.– zauważa Attenborough – dodaje.Serialzostał wyprodukowany przez Silverback Films, Ltd. we współpracy z WWF, a jego producentami są Alastair Fothergill Światowa premiera ośmiu odcinków wyjątkowego serialu przyrodniczego odbędzie się 5 kwietnia.