Polecamy najlepsze dokumenty przyrodnicze dostępne w sieci

Po seriido oglądania w czasie kwarantanny,(a takżeczy filmach dla całej rodziny ) mamy dziś dla Was listę bardzo kojących tytułów. Przed Wami nasze ulubione filmy i programy przyrodnicze. Ich piękno i poziom realizacji są tak zachwycające, że zapomnicie o wszystkim, co dookoła. Warto wybrać się na taką wycieczkę. A wszystko to bez wychodzenia z domu. How cool is that?Film twórców bardzo udanychopowiadają historię mieszkańców lasu na przestrzeni wieków. Na ekranie pojawiają się m.in. wilki, sarny, lisy, niedźwiedzie i dzikie konie. Całość przypomina teledysk dający możliwość podpatrzenia różnych stworzeń w ich codziennych sytuacjach, często zabawnych, jakby reżyserowanych specjalnie na życzenie twórców. Nie możecie wyjść do lasu? Las przyjdzie do Was.Na każdą kolejną serię dokumentalną z Davidem Attenboroughem w roli narratora (w polskiej wersji językowej usłyszymy Krystynę Czubównę ) czekamy na równi z najpopularniejszymi kinowymi blockbusterami. Za każdym razem, kiedy wydaje się, że twórcy przeszli już samych siebie i nie ma szans, by zaproponowali coś nowego, oglądając ich kolejną produkcję, zbieramy szczęki z podłogi. Dzięki najnowocześniejszym sprzętom udaje im się nagrać wiele scen z życia zwierząt, które jako ludzkość możemy zobaczyć na własne oczy po raz pierwszy. Seria pozostawi Was też w wieloma mądrymi refleksjami. Dobre to.Wielu upiera się, że nie ma zabawniejszych stworzeń niż pingwiny. W wodzie – dystyngowani pływacy, na lądzie – mało skoordynowane fajtłapy. Nie da się im jednak odmówić zachwycającego piękna – no może pomijając uroczo pokraczne, obrośnięte furą puchu maleństwa. Z dokumentu twórcy m.in.(jedna z serii dokumentalnych BBC One) dowiecie się też wielu ciekawych rzeczy o tych zachwycających stworzeniach – wszystko to śledząc jednego bohatera, pingwina Steve'a, który musi zbudować gniazdo i znaleźć partnerkę. Gwarantujemy emocje niczym przy oglądaniu kina akcji.Bohaterką dokumentu Fishera Stevensa Roberta Nixona jest legendarna oceanografka Sylvia Earle . Jej pasja i pogoda ducha z łatwością zarażą Was poczuciem misji ratowania oceanów przed współczesnymi zagrożeniami, które sprawiają, że bogactwo podwodnego świata znika na naszych oczach. Wspaniała i pouczająca przygoda.Tego jeszcze nie widzieliście! Najnowsza technologia w końcu umożliwiła sprawdzenie, co porabiają zwierzęta, kiedy nikt ich nie widzi.okazuje się zupełnie nowym, dotąd nieznanym rozdziałem z życia fauny. Cieszy nas ogromnie, że twórcy postanowili nie spać, żebyśmy my mogli spać spokojnie i oglądać tak zachwycające sceny.