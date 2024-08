Serial o chłopcu-nietoperzu od twórcy "Riverdale"

Co wiemy o nowym serialu o Bat Boyu?

. Ta tabloidowa publikacja przedstawiała różne niesamowite i zmyślone historie niczym rzeczywiste opowieści ze świata. Według gazety potwór jest ścigany przez naukowców pracujących dla amerykańskiej armii. Postać doczekała się nawet własnego scenicznego musicalu "Bat Boy: The Musical".Serial nie będzie miał powiązania z poprzednimi tekstami kultury z udziałem Bat Boya, ale zostanie współczesną adaptacją postaci.. Przez lata żył w odosobnieniu, w ruinach zniszczonego wesołego miasteczka. Teraz ma powrócić do społeczeństwa. Pomagają mu w tym siostry Charisma i Olive. Gdy zostaje uczniem liceum Cypressville High, próbuje znaleźć swoje miejsce w drabinie społecznej, zrozumieć siebie. Chłopak musi pogodzić się ze swoim niecodziennym wyglądem i zachowaniem, przypominającymi nietoperza spiczastymi uszami czy ostrymi zębami, a także pragnieniem ludzkiej krwi. Bohater trafia na trop tajemnicy, która pozostaje ukryta na bagnach Florydy.Producentami wykonawczymi serialu będą Roberto Aguirre-Sacasa . Pierwszy z nich to producent i showrunner takich popularnych produkcji skierowanych do młodych dorosłych jak " Riverdale ", " Chilling Adventures of Sabrina " czy " Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny ". Drugi pracował dotąd przy serialach " Seria niefortunnych zdarzeń ", " Percy Jackson i bogowie olimpijscy " oraz " Dash i Lily ". Od kolejnego sezonu będzie również showrunnerem hitowej adaptacji mangi " One Piece ".