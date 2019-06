Netflix zapowiada powrót do "Szkoły dla elity"

3 2 1

Dopiero rozpoczęły się wakacje, a Netflix już zapowiada powrót do szkoły. I to nie byle jakiej, bo do samej Las Encinas, czyli. Zobaczcie krótkie wideo, w którym bohaterowie hiszpańskiego serialu zdradzają szczegóły swojego powrotu.Las Encinas to najlepsza i najbardziej elitarna szkoła w Hiszpanii. To tam uczą się dzieci z wyższych sfer. Decyzją lokalnych władz trafia tam też trójka ubogich dzieciaków, których szkoła została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Zajadły konflikt między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic do stracenia, doprowadza do morderstwa. Kto ma krew na rękach?Scenariusz do serialu napisał Carlos Montero (autor scenariusza dooraz twórca serialu) i Darío Madrona (autor scenariuszy do serialioraz współtwórca niezwykle popularnego serialu).