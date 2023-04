Nie żyje Bill Butler. Autor zdjęć do "Szczęk" i "Lotu nad kukułczym gniazdem" miał 101 lat

Kim był Bill Butler? Początki kariery

Najważniejsze filmy Billa Butlera

5 kwietnia w wieku 101 lat zmarł– operator odpowiedzialny za zdjęcia do takich filmów jak Miloša Formana czy. Dziś obchodziłby 102. urodziny. Smutną informację potwierdziło Amerykańskie Stowarzyszenie Operatorów, któregobył najstarszym członkiem.Przypominamy odcinek programu Na skróty poświęcony. Na potrzeby tego blockbusterastworzył specjalną platformę, która nie tylko chroniła sprzęt, ale też pozwalała zrealizować dynamiczne zdjęcia zarówno na powierzchni wody, jak i tuż poniżej jej linii.tak wspomina współpracę z operatorem:urodził się 7 kwietnia 1921 roku. Jako operator zadebiutował w opowiadającym o skazanym na karę śmierci więźniu z Illinois dokumencie. Film doprowadził do złagodzenia wyroku bohatera. Z kolei pierwszym pełnometrażowym filmem fabularnymbyła komedia Jonem Voightem w tytułowej roli.Kilka lat późniejprzedstawił operatora. Butler współpracował z nim przy. Miał także zrealizować zdjęcia do, zrezygnował jednak ze względu na swój reżyserski debiut, który niestety nie powstał.Największe sukcesyto, za który wraz z, był nominowany do, oraz, który przyniósł mu nagrodę Emmy w kategorii najlepsze zdjęcia w miniserialu lub filmie telewizyjnym. W swoim dorobku są zarówno horrory i thrillery (), jak i komedie i filmy familijne (). Był też autorem zdjęć dooraz kolejnych odsłon historii granego przezboksera czy cieszącego się popularnością także w Polsce miniserialu. Jego filmografię zamyka horror