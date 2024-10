Nie żyje Janusz Olejniczak. Pianista i odtwórca roli Chopina miał 72 lata

Kim był Janusz Olejniczak?

Janusz Olejniczak – kariera filmowa

urodził się 2 października 1952 roku we Wrocławiu. Na fortepianie zaczął grać w wieku 6 lat. Ukończył podstawową i średnią szkołę muzyczną, studiował w Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Ponadto uczył się m.in. w Paryżu i Essen.Był najmłodszym uczestnikiem. Rywalizację zakończył jako laureat VI nagrody. W trakcie studiów zdobywał nagrody również na innych konkursach pianistycznych: Międzynarodowym Konkursie Młodych Wykonawców "Concertino Praha" (1967) oraz Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Alfreda Casellego (1972).Po sukcesie na Konkursie Chopinowskim Olejniczak występował na całym świecie pod batutą m.in. Witolda Rowickiego, Jerzego Maksymiuka, Charlesa Dutoit, Jacka Kaspszyka, Kazimierza Korda, Grzegorza Nowaka i Marka Mosia. Nagrał kilkadziesiąt płyt. Był też pedagogiem na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie i Akademii Muzycznej w Krakowie.. Zagrał u boku takich osobistości kina jak m.in. Sophie Marceau Wystąpił jeszcze w dwóch filmach: "(1995) w reżyserii Sébastiena Gralla Kristin Scott Thomas oraz w(2014) Łukasza Barczyka , gdzie wcielił się w Ignacego Jana Paderewskiego. Olejniczak brał też udział w nagrywaniu muzyki do filmów, zarówno w Polsce jak i na świecie. Wykonał m.in. muzykę do filmu(2022) Romana Polańskiego . Nagrał też partie fortepianowe do filmu(2002) Jerzego Antczaka