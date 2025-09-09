Tom Hanks miał dostać nagrodę, ale nie dostanie. Cieszy to Donalda Trumpa

Jeszcze do niedawna stowarzyszenie absolwentów Akademii West Point miało planowo w tym miesiącu przekazać Tomowi Hanksowi Nagrodę Sylvanusa Thayera. To wyjątkowe wyróżnienie przyznawane "wybitnym obywatelom ucieleśniającym wartości obowiązku, honoru oraz ojczyzny" miało trafić do aktora na właśnie odwołanej oficjalnej gali. Z takiego stanu rzeczy cieszy się prezydent USA Donald Trump, piszący o tym w swoich mediach społecznościowych. Decyzję szkoły nazywa "ważnym ruchem", a samego Hanksa określa mianem "destrukcyjnego" oraz "woke".
Co dokładnie powiedział Donald Trump?
Zaznaczmy, że szkoła West Point to jedna z najważniejszych akademii wojskowych w całych Stanach Zjednoczonych. Ich decyzja o przekazaniu Hanksowi
Nagrody Sylvanusa Thayera – statuetki przyznawanej ludziom, którzy nie ukończyli szkoły, ale wcielali w życie jej wartości –miała być uhonorowaniem jego wieloletniej działalności. Aktor znany z "Szeregowca Ryana
" oraz producent "Kompanii braci
" od dawna zaangażowany jest w działania na rzecz weteranów.
Getty Images © David Crotty
Tymczasem jednak plany się zmieniły, a gala została bezterminowo odwołana. Dziennikarze Washington Post dotarli do członka stowarzyszenia absolwentów West Point, by usłyszeć od niego powody takiej decyzji. Przedstawiciel ograniczył się on wyłącznie do okrągłego komunikatu. Ta decyzja pozwala Akademii skupić się na jej podstawowej misji – przygotowaniu kadetów do dowodzenia, walki i zwyciężania jako oficerowie w najbardziej zabójczej sile zbrojnej świata – Armii Stanów Zjednoczonych
– powiedział.
Z takiego stanu rzeczy cieszy się prezydent USA Donald Trump
, upatrujący w decyzji powodów politycznych. W poście na platformie Truth Social napisał: Nasze wspaniałe West Point (stające się coraz wspanialsze!) słusznie odwołało ceremonię wręczenia nagrody aktorowi Tomowi Hanksowi. Ważny ruch! Nie potrzebujemy destrukcyjnych, WOKE laureatów otrzymujących nasze cenione amerykańskie nagrody!!! Miejmy nadzieję, że Oscary i inne Fałszywe Gale Nagród przeanalizują swoje standardy i zasady w imię Sprawiedliwości i Uczciwości. Sami spójrzcie na ich MARTWE WYNIKI OGLĄDALNOŚCI!
– napisał Trump
.
Decyzja o przyznaniu Tomowi Hanksowi
Nagrody Sylvanusa Thayera została podjęta w czerwcu tego roku. Wówczas przedstawiciele stowarzyszenia absolwentów motywowali decyzję w następujący sposób: Tom Hanks zrobił więcej dla pozytywnego wizerunku amerykańskich żołnierzy, więcej dla troski o amerykańskich weteranów, ich opiekunów i rodzin, a także więcej dla amerykańskiego programu kosmicznego i wszystkich gałęzi rządowych niż wielu innych Amerykanów.
Ciężko powiedzieć, co w tak krótkim czasie przed planowaną galą zachęciło członków stowarzyszenia do zmiany zdania. W tej chwili nie wiadomo, czy odwołanie gali będzie równoznaczne z nieprzyznaniem nagrody samemu Hanksowi
.