Newsy Filmy Nie żyje Maciej Karpiński. Scenarzysta "Różyczki" miał 74 lata
Filmy

Nie żyje Maciej Karpiński. Scenarzysta "Różyczki" miał 74 lata

filmpolski.pl / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nie+%C5%BCyje+Maciej+Karpi%C5%84ski.+Scenarzysta+%22R%C3%B3%C5%BCyczki%22+mia%C5%82+74+lata-163582
Nie żyje Maciej Karpiński. Scenarzysta &quot;Różyczki&quot; miał 74 lata
źródło: Getty Images
autor: Piotr Molecki
Zmarł Maciej Karpiński – polski scenarzysta, prozaik, dramaturg oraz krytyk. Jeszcze w tym roku został odznaczony Złotym Medalem "Zasłużony dla kultury – Gloria Artis".  Karpiński umarł w wieku 74 lat.

Maciej Karpiński zmarł w wieku 74 lat



Maciej Karpiński urodził się 21 listopada 1950 roku w Warszawie. Tutaj też skończył  II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego, a później historię sztuki na stołecznym Uniwersytecie Warszawskim. Działalność literacką zaczynał na przełomie lat 60. i 70. XX wieku, z kinem wiążąc się w 1976 scenariuszem do krótkiego metrażu "Nosił wilk razy kilka". Już rok później, we współpracy z Januszem Zaorskim, napisał jeden ze swoich najbardziej znanych scenariuszy – do filmu "Pokój z widokiem na morze" z Gustawem Holoubkiem oraz Piotrem Fronczewskim

Sukces filmu w Polsce oraz za granicą (między innymi nagrody na MFF w Locarno) otworzyły Karpińskiego na kolejne współprace. W 1981 roku na ekrany kin wejdzie film "Kobieta samotna" Agnieszki Holland, również z tekstem jego współautorstwa. Lata 80. są jednak momentem wyjazdu Karpińskiego z kraju i rozwoju kariery akademickiej na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych. Do polski powróci w 1987 roku, a po transformacji ustrojowej obejmujmie stanowisko wiceprezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Do aktywnej pracy kreatywnej przy polskim kinie powróci jednak dopiero w 1991 roku – scenariuszem filmu "Koniec gry" Feliksa Falka. Wtedy też zwiąże się ze Studium Scenariuszowym łódzkiej PWSFTviT.

EN_01548633_0056.jpg Getty Images © Pawel Wodzynski
Maciej Karpiński odbierający nagrodę Stowarzyszenia Filmowców Polskich w 2022 roku


Po "Końcu gry" rozpoczyna się okres krótkotrwałej współpracy z Andrzejem Wajdą; scenariuszami do filmów "Pierścionek z orłem w koronie" oraz "Anastazja". Lata 90. w polskim kinie Karpiński zamknie scenariuszami do "Daleko od siebie" (również w reżyserii Feliksa Falka), "Cór szczęścia" (jego jedyna nominacja do Orłów) oraz produkcji "Wezwanie" Mirosława Dembińskiego.

Po bliższym związaniu się z telewizją oraz tekstem do "Strajku" z 2006 roku, w 2010 roku Jan Kidawa-Błoński odezwał się do scenarzysty z propozycją napisania scenariusza "Różyczki", która ostatecznie stanie się najbardziej znanym dziełem Karpińskiego. Ogromny sukces rozpoczyna okres dłuższej współpracy między twórcami. Karpiński napisze skrypt "W ukryciu" oraz "Różyczki 2", niekonwencjonalnego sequelu po latach, który okaże się jego ostatnim scenariuszem filmowym. Tę filmową współpracę scenarzysta przeplótł dwoma wyzwaniami biograficznymi. W 2017 roku przyjrzał się prawdziwej historii Jerzego Górskiego w filmie "Najlepszy". Z kolei cztery lata później wsłuchał się w biografię Agnieszki Osieckiej, adaptując historię jej życia na scenariusz limitowanego serialu "Osiecka" z Elizą Rycembel i Magdaleną Popławską w tytułowej roli. 

Poza pracą twórczą, Karpiński był blisko związany z rozwojem polskiego kina także w innym charakterze. W latach 1992-2005 był dyrektorem artystycznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W latach 2013-2022 pełnił funkcję przewodniczącego Koła Scenarzystów w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich. Był także założycielem i pierwszym prezesem zarządu Gildii Polskich Scenarzystów Filmowych, utworzonej w 2019 roku. Karierę kontynuował także poza naszym krajem. Od roku 2015 był członkiem zarządu Europejskiej Federacji Scenarzystów. W 2019 roku został wybrany wiceprezesem tej organizacji.

Najnowsze Newsy

Filmy

Austin Butler zostanie policjantem z Miami?

1 komentarz
Filmy

Sequel "The Social Network" opowie o ataku na Kapitol

7 komentarzy
Filmy Multimedia

Byliśmy na uroczystej premierze "Franza Kafki" Agnieszki Holland

12 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

AFF: Konkursy TAURON Breakthrough i American Docs

Gry

"Assassin’s Creed Shadows" na Switch 2. Jest data

3 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

EnergaCAMERIMAGE ogłasza kolejne tytuły Konkursu Głównego

Filmy

Kingsley Ben-Adir i Archie Madekwe zagrają braci. Dramat