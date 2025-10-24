Nie żyje Maciej Karpiński. Scenarzysta "Różyczki" miał 74 lata

Zmarł Maciej Karpiński – polski scenarzysta, prozaik, dramaturg oraz krytyk. Jeszcze w tym roku został odznaczony Złotym Medalem "Zasłużony dla kultury – Gloria Artis". Karpiński umarł w wieku 74 lat.
Maciej Karpiński zmarł w wieku 74 lat Maciej Karpiński
urodził się 21 listopada 1950 roku w Warszawie. Tutaj też skończył II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego, a później historię sztuki na stołecznym Uniwersytecie Warszawskim. Działalność literacką zaczynał na przełomie lat 60. i 70. XX wieku, z kinem wiążąc się w 1976 scenariuszem do krótkiego metrażu "Nosił wilk razy kilka
". Już rok później, we współpracy z Januszem Zaorskim
, napisał jeden ze swoich najbardziej znanych scenariuszy – do filmu "Pokój z widokiem na morze
" z Gustawem Holoubkiem
oraz Piotrem Fronczewskim
.
Sukces filmu w Polsce oraz za granicą (między innymi nagrody na MFF w Locarno
) otworzyły Karpińskiego
na kolejne współprace. W 1981 roku na ekrany kin wejdzie film "Kobieta samotna
" Agnieszki Holland
, również z tekstem jego współautorstwa. Lata 80. są jednak momentem wyjazdu Karpińskiego
z kraju i rozwoju kariery akademickiej na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych. Do polski powróci w 1987 roku, a po transformacji ustrojowej obejmujmie stanowisko wiceprezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Do aktywnej pracy kreatywnej przy polskim kinie powróci jednak dopiero w 1991 roku – scenariuszem filmu "Koniec gry
" Feliksa Falka
. Wtedy też zwiąże się ze Studium Scenariuszowym łódzkiej PWSFTviT.
Getty Images © Pawel Wodzynski
Maciej Karpiński odbierający nagrodę Stowarzyszenia Filmowców Polskich w 2022 roku
Po "Końcu gry
" rozpoczyna się okres krótkotrwałej współpracy z Andrzejem Wajdą
; scenariuszami do filmów "Pierścionek z orłem w koronie
" oraz "Anastazja
". Lata 90. w polskim kinie Karpiński
zamknie scenariuszami do "Daleko od siebie
" (również w reżyserii Feliksa Falka
), "Cór szczęścia
" (jego jedyna nominacja do Orłów
) oraz produkcji "Wezwanie
" Mirosława Dembińskiego
.
Po bliższym związaniu się z telewizją oraz tekstem do "Strajku
" z 2006 roku, w 2010 roku Jan Kidawa-Błoński
odezwał się do scenarzysty z propozycją napisania scenariusza "Różyczki
", która ostatecznie stanie się najbardziej znanym dziełem Karpińskiego
. Ogromny sukces rozpoczyna okres dłuższej współpracy między twórcami. Karpiński
napisze skrypt "W ukryciu
" oraz "Różyczki 2
", niekonwencjonalnego sequelu po latach, który okaże się jego ostatnim scenariuszem filmowym. Tę filmową współpracę scenarzysta przeplótł dwoma wyzwaniami biograficznymi. W 2017 roku przyjrzał się prawdziwej historii Jerzego Górskiego
w filmie "Najlepszy
". Z kolei cztery lata później wsłuchał się w biografię Agnieszki Osieckiej
, adaptując historię jej życia na scenariusz limitowanego serialu "Osiecka
" z Elizą Rycembel
i Magdaleną Popławską
w tytułowej roli.
Poza pracą twórczą, Karpiński
był blisko związany z rozwojem polskiego kina także w innym charakterze. W latach 1992-2005 był dyrektorem artystycznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
. W latach 2013-2022 pełnił funkcję przewodniczącego Koła Scenarzystów w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich. Był także założycielem i pierwszym prezesem zarządu Gildii Polskich Scenarzystów Filmowych, utworzonej w 2019 roku. Karierę kontynuował także poza naszym krajem. Od roku 2015 był członkiem zarządu Europejskiej Federacji Scenarzystów. W 2019 roku został wybrany wiceprezesem tej organizacji.