Sequel "The Social Network" opowie o ataku na Kapitol

O kontynuacji "The Social Network", jednego z najważniejszych projektów w karierze Aarona Sorkina, mówi się już od jakiegoś czasu. Jak dotąd wiedzieliśmy jedynie, że sequel zamiast na Marku Zuckerbergu będzie koncentrował się na postaci Frances Haugen – byłej product managerce Facebooka, która w 2021 roku ujawniła liczne wewnętrzne dokumenty firmy (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ). Dziś portal World of Reel przychodzi z kolejną informacją dotyczącą fabuły produkcji. Okazuje się, że w filmie ważną rolę odegrają wydarzenia z 6 stycznia 2021 roku. 

Produkcja "The Social Reckoning" już rozpoczęła się w kanadyjskim Vancouver. Jak donoszą dziennikarze World of Reel, przestrzenie w centrum miasta przekształcono w imitację Waszyngtonu, z centralnym dla miasta Kapitolem na czele. Z kolei Vulture donosi, że w okolicy roi się od czapek MAGA i amerykańskich flag.

GettyImages-1230728468.jpg Getty Images © Brent Stirton


O tym, że atak na Kapitol odegra rolę w "The Social Reckoning" niektórzy dziennikarze informowali już jakiś czas temu. Portal Puck w kwietniu 2024 donosił, że Sorkin "jest w trakcie prac nad scenariuszem o protestach z 6 stycznia 2021 roku w Waszyngtonie". Wówczas nic jeszcze nie było wiadomo o planach realizacji kontynuacji "The Social Network", a dziennikarze nie łączyli projektu z zainteresowaniem Sorkina mechanizmami social mediów. 

Później to połączenie zaczęło wydawać się bardziej oczywiste; w szczególności po wywiadzie, którego scenarzysta udzielił w zeszłym roku. Wspomniał wówczas, że wierzy, iż Facebook odegrał kluczową rolę w wydarzeniach z Waszyngtonu. "The Social Reckoning" skupi się więc na sposobie, w jaki korporacja zaczęła czerpać zyski z rozwijającej się szeroko na portalu dezinformacji. Jednym z jej efektów – zdaniem Sorkina – było pogłębienie polaryzacji, która doprowadziła do wydarzeń z 6 stycznia. 

Przypomnijmy, że aktorzy wcielający się w kluczowych bohaterów historii zostali już wybrani. W rolę Frances Haugen wcieli się zdobywczyni Oscara Mikey Madison. Marka Zuckerberga, pełniącego w filmie rolę drugoplanową, zagra z kolei Mark Strong. Premiera filmu zaplanowana jest na 9 października 2026 roku. 

