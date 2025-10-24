Austin Butler zostanie policjantem z Miami?

Jeszcze do niedawna wydawało się, że nowymi członkami duetu "Miami Vice" zostaną Michael B. Jordan i Glen Powell. Jak jednak donosi portal Deadline, występ tego drugiego w produkcji kryminalnej wcale nie jest tak oczywisty. Aktor ma mieć bowiem konkurenta w postaci Austina Butlera, bardzo zainteresowanego, by po Donie Johnsonie i Colinie Farrellu wcielić się w postać detektywa Sonny'ego Crocketta.
Austin Butler zagra w "Miami Vice"?
Deadline zaznacza, że Butler
jest już po wstępnych rozmowach z producentami, by wcielić się w charyzmatycznego strażnika Miami. Choć żadna umowa nie została jeszcze podpisana, aktor wyraża wielkie zainteresowanie wzięciem udziału w projekcie. Jeśli obie strony się dogadają, Butler
zastąpi łączonego wcześniej z rolą Glena Powella
, dla którego występ w nowym "Miami Vice
" okazuje się trudny z przyczyn grafikowych. Jak przypomina World of Reel, aktor znany z "Twisters
" ma już zaplanowane występy w nowych projektach J.J. Abramsa
, Damiena Chazelle'a
i Barry'ego Jenkinsa
, a także ma pojawić się w trzecim "Top Gunie
", nowej "Teksańskiej Masakrze Piłą Mechaniczną
" i drugim sezonie swojego serialu "Chad Powers
". Biorąc pod uwagę długie okresy zdjęciowe, z których słyną filmy Josepha Kosinskiego
, aktorowi byłoby niezwykle trudno wykroić czas na ten występ w swoim kalendarzu.
Getty Images © Silver Screen Collection
Przypomnijmy, że z nowym "Miami Vice
" nie będzie już związany Michael Mann
, który w podobnym okresie będzie zajęty pracą nad "Gorączką 2
". Jak wspomnieliśmy wcześniej, reżyserem filmu został wybrany Joseph Kosinski
("F1: Film
"), który będzie pracował na scenariuszu Dana Gilroya
("Andor
") i Erica Singera
("Top Gun: Maverick
"). Mówi się, że głównym celem twórców jest pokazanie przepychu i zepsucia Miami połowy lat 80. Inspiracją dla scenariusza ma być pilotowy odcinek oraz pierwszy sezon serialu z Donem Johnsonem
i Philipem Michaelem Thomasem
w rolach głównych.
Reboot "Policjantów z Miami
", nad którym pracuje studio Universal, otrzymał niedawno datę premiery. Film trafi na ekrany 6 sierpnia 2027 roku. Start zdjęć jest z kolei zaplanowany na przyszły rok.