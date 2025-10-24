Newsy Filmy Austin Butler zostanie policjantem z Miami?
Filmy

Austin Butler zostanie policjantem z Miami?

Deadline / autor: /
Austin Butler zostanie policjantem z Miami?
źródło: Getty Images
autor: Dia Dipasupil
Jeszcze do niedawna wydawało się, że nowymi członkami duetu "Miami Vice" zostaną Michael B. Jordan i Glen Powell. Jak jednak donosi portal Deadline, występ tego drugiego w produkcji kryminalnej wcale nie jest tak oczywisty. Aktor ma mieć bowiem konkurenta w postaci Austina Butlera, bardzo zainteresowanego, by po Donie Johnsonie i Colinie Farrellu wcielić się w postać detektywa Sonny'ego Crocketta.

Austin Butler zagra w "Miami Vice"?



Deadline zaznacza, że Butler jest już po wstępnych rozmowach z producentami, by wcielić się w charyzmatycznego strażnika Miami. Choć żadna umowa nie została jeszcze podpisana, aktor wyraża wielkie zainteresowanie wzięciem udziału w projekcie. Jeśli obie strony się dogadają, Butler zastąpi łączonego wcześniej z rolą Glena Powella, dla którego występ w nowym "Miami Vice" okazuje się trudny z przyczyn grafikowych. Jak przypomina World of Reel, aktor znany z "Twisters" ma już zaplanowane występy w nowych projektach J.J. Abramsa, Damiena Chazelle'a i Barry'ego Jenkinsa, a także ma pojawić się w trzecim "Top Gunie", nowej "Teksańskiej Masakrze Piłą Mechaniczną" i drugim sezonie swojego serialu "Chad Powers". Biorąc pod uwagę długie okresy zdjęciowe, z których słyną filmy Josepha Kosinskiego, aktorowi byłoby niezwykle trudno wykroić czas na ten występ w swoim kalendarzu.

GettyImages-166978981.jpg Getty Images © Silver Screen Collection
Oryginalny duet "Policjantów z Miami"


Przypomnijmy, że z nowym "Miami Vice" nie będzie już związany Michael Mann, który w podobnym okresie będzie zajęty pracą nad "Gorączką 2". Jak wspomnieliśmy wcześniej, reżyserem filmu został wybrany Joseph Kosinski ("F1: Film"), który będzie pracował na scenariuszu Dana Gilroya ("Andor") i Erica Singera ("Top Gun: Maverick"). Mówi się, że głównym celem twórców jest pokazanie przepychu i zepsucia Miami połowy lat 80. Inspiracją dla scenariusza ma być pilotowy odcinek oraz pierwszy sezon serialu z Donem Johnsonem i Philipem Michaelem Thomasem w rolach głównych.

Reboot "Policjantów z Miami", nad którym pracuje studio Universal, otrzymał niedawno datę premiery. Film trafi na ekrany 6 sierpnia 2027 roku. Start zdjęć jest z kolei zaplanowany na przyszły rok.

"Miami Vice" Michaela Manna – zwiastun filmu


