PLOTKA: Disney szykuje spin-off "The Mandalorian"

Jak informuje serwis Latino Review, Disney i LucasFilm rozważają realizację spin-offu " The Mandalorian ". Bohaterką nowego serialu byłaby Cara Dune grana przez Ginę Carano Carasynthia Cara Dune pochodzi z planety Alderaan. Służyła jako żołnierz szturmowy w rebelii podczas Galaktycznej Wojny Domowej. Z czasem porzuciła wojsko i stała się najemnikiem. Jest mistrzynią walki wręcz oraz świetnym strzelcem. Cara pojawiła się trzech odcinkach pierwszego sezonu " The Mandalorian ". Zobaczymy ją również w drugim sezonie, które zadebiutuje na Disney+ 30 października.Przypomnijmy: kilka dni temu wytwórnia Disneya zapowiedziała, że w najbliższych latach zamierza przyspieszyć rozwój swojej platformy streamingowej. Koncern zainwestuje znacznie więcej pieniędzy w produkcje przeznaczone do obejrzenia na małym ekranie.