Gina Carano kontratakuje: nie mogą nas anulować, jeśli im nie pozwolimy

Niecałą dobę po zwolnieniu z obsady " The Mandalorian Gina Carano ogłosiła, że przygotowuje własny film. W realizacji wesprze ją prawicowa strona internetowa The Daily Wire.W rozmowie z serwisem Deadline Carano stwierdziła:Współzałożyciel The Daily Wire, Ben Shapiro, dodaje:Przypomnijmy: Disney i LucasFilm zakończyły współpracę z Carano po tym, jak zamieściła na TikToku post, w którym przyrównała podziały na tle politycznym w USA do prześladowania Żydów w III Rzeszy.Nie był to pierwszy przypadek, kiedy Carano wywołała w mediach społecznościowych burzę. Uznano ją wcześniej za osobę transfobiczną, kiedy na Twitterze w notce biograficznej jako preferowane zaimki wpisała "beep/bop/boop". Później się z tego wycofała mówiąc:Aktorka wypowiadała się negatywnie na temat obowiązku noszenia masek. Dzieliła się też wątpliwościami na temat tego, czy wybory prezydenckie nie zostały Trumpowi skradzione.