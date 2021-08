Skasowana przez Disney+ Gina Carano wraca w kinie zemsty

Jesienią ubiegłego roku Gina Carano była w obsadzie popularnego serialu " The Mandalorian " i mówiło się, że otrzyma swój własny spin-off. Później jednak przyrównała w mediach społecznościowych aktualny klimat w Stanach Zjednoczonych do prześladowania Żydów w III Rzeszy i zaczęło się. Reakcja Disneya była natychmiastowa i aktorka została usunięta z produkcji studia. Carano jednak nie zamierzała ruszyć w pokutniczy tour, nie wyraziła skruchy, nikogo nie przeprosiła, lecz poszła w zaparte. W lutym ogłosiła, że uzyskała wsparcie prawicowej firmy The Daily Wire i razem z nią wyprodukuje film, w którym zagra główną rolę. Teraz poznaliśmy szczegóły projektu.Scenarzystą jest Eric Red (" Autostopowicz "), który fabułę oparł na własnej powieści "White Knuckle". Będzie to kino zemsty. Główną bohaterką jest kobieta, której udało się przeżyć atak kierowcy ciężarówki będącego w rzeczywistości seryjnym mordercą. Kiedy policja okazuje się bezradna i nie jest w stanie schwytać zbira, kobieta postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. W tym celu łączy siły z innym kierowcą.Obecnie trwają poszukiwania reżysera. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to zdjęcia ruszą w październiku.