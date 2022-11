Niech żyje Król Potworów! Toho szykuje nowy film o Godzilli

Nowa Godzilla od Toho. Co wiemy o projekcie?

Kim jest Godzilla?

W przyszłym roku Godzilla zaatakuje ponownie. Z okazji 68. urodzin legendarnego potwora – premiera " Godzilli " w reżyserii Ishirô Hondy miała miejsce 3 listopada 1954 roku – japońskie studio Toho przygotowało niespodziankę dla fanów. Trwają prace nad nowym filmem z cyklu, który trafi na ekrany już w przyszłym roku.Nowa odsłona Godzilli będzie pierwszą zrealizowaną w Japonii produkcją o atomowym gadzie od czasu " Shin Godzilla " z 2016 roku. Film nie ma jeszcze tytułu, studio trzyma w tajemnicy także szczegóły dotyczące fabuły. Wiadomo jednak, że za sterami produkcji stanie Takashi Yamazaki – doświadczony specjalista od efektów wizualnych i reżyser, który na swoim koncie ma takie tytuły jak " Returner: Amazonka czasu ", " Tu zawsze świeci słońce " czy " Kamikaze ". W mediach społecznościowych studio pokazało teaserowy plakat nowej produkcji z datą premiery. Film trafi na ekrany 3 listopada 2023 roku, czyli w kolejne urodziny Godzilli. Grafikę możecie zobaczyć poniżej:Nie jest to jedyna niespodzianka, którą ma dla nas Toho. W połowie listopada na youtube'owym kanale studia pojawi się serial "Godzilla Island". Licząca 256 odcinków produkcja była jednym z najpopularniejszych programów japońskiej telewizji końca lat 90. Godzilla to prehistoryczny potwór (kaiju), który zbudził się do życia po próbach nuklearnych na oceanie. Szybko stał się ikoną popkultury i bohaterem licznych filmów (zarówno japońskich, jak i amerykańskich), gier wideo, komiksów czy programów telewizyjnych. Często stawał do walki z innymi monstrami, m.in. Rodanem, Mothrą czy King Kongiem . Walka z tym ostatnim była tematem filmu " Godzilla vs. Kong ", ostatniej produkcji, w której mogliśmy zobaczyć legendarnego potwora. Zobaczcie jej zwiastun: Godzilla vs. Kong " ukazuje pojedynek dwóch legendarnych przeciwników w spektakularnej batalii, której stawką są następne stulecia zagrożonego świata. Kong i jego obrońcy podejmują niebezpieczną wyprawę w celu odnalezienia prawdziwego domu kolosa. Towarzyszy im Jia, młoda sierota, którą z Kongiem łączy wyjątkowa i silna zażyłość. Niespodziewanie na drodze ekspedycji staje wściekła Godzilla , siejąc zniszczenie po całym globie. Monumentalne starcie tych dwóch tytanów, zaaranżowane przez pozostające w ukryciu siły, jest zaledwie początkiem tajemnicy, której rozwiązanie leży głęboko w jądrze Ziemi.