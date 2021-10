Niesamowita historia, którą napisało życie. Oto Penguin Bloom!

Prawdziwa historia o nieszczęściu i nadziei

Tylko jak żyć, kiedy życie się skończyło? Jak być żoną i matką? Jak pokochać siebie? Jak nie poddać się depresji?

Cameron Bloom, Bradley Trevor Greive, "Penguin Bloom. Ptak, który ocalił rodzinę", Media Rodzina 2021. Tłumaczył Maciej Potulny.

Sam Bloom wiodła aktywne, szczęśliwe życie w Australii, u boku męża z trójką synów, w domu nad oceanem. Mąż fotograf uwieczniał każdą chwilę ich rodzinnego życia. Beztroskie życie pełne podróży, przyrody i surfingu zakłócił wypadek - to, co było legło w gruzach. Jednak – tylko po to, by dać początek czemuś nowemu.Podczas wakacyjnego wyjazdu do Tajlandii doszło do tragicznego wypadku. Na malowniczym punkcie widokowym Sam opiera się o spróchniałą barierkę i spada z wysokości dwóch pięter na beton.Odtąd nic już nie będzie takie jak przedtem. Sparaliżowana od pasa w dół i skazana na wózek inwalidzki Sam będzie musiała dokonać niemożliwego i znaleźć w sobie pokłady siły i nadziei."Sam czuła się zepsuta i zagubiona. Patrzyłem, jak gasł blask w jej oczach. (...). Wszędzie szukałem rady i wsparcia, ale zdawało się, że nikt nie był w stanie jej pomóc. Powoli, lecz nieubłaganie traciłem największą miłość mojego życia. Lecz nagle pojawiła się panna Penguin".Jak to się stało, że z osoby pogrążonej w beznadziei Sam Bloom stała się mistrzynią świata w kajakarstwie? Bohaterka zawdzięcza to małej rannej sroce, którą najstarszy syn Bloomów, znalazł na plaży. Mała Penguin ze złamanym skrzydłem energicznie wdarła się w codzienne życie rodziny, głośno domagając się uwagi. Historię zapisaną słowami oraz fotografiami autorstwa męża autorki Camerona Blooma oraz pisarza Bradleya Trevora Greive'a "Penguin Bloom. Ptak, który ocalił rodzinę" trzeba najpierw przeczytać, by następnie móc cieszyć się przeniesioną na ekran opowieścią w gwiazdorskiej obsadzie."I wtedy do akcji wkroczyła Penguin. Stała się naszą nieustraszoną ambasadorką miłości i trenerem motywacyjnym. Gdy trzeba było się zainteresować dobrem rodziny, Penguin umiała być delikatna jak mgiełka... albo subtelna niczym czarno-biała cegła"."Początkowo sądziliśmy, że to my ją uratowaliśmy, lecz teraz wiemy, że to niezwykłe małe pisklę nas wzmocniło, zbliżyło nas do siebie, dało nam niezliczoną liczbę powodów do radości i śmiechu w niezwykle trudnym okresie życia i dzięki temu pomogło nam uleczyć ciało i duszę. Tak więc – bardzo dosłownie – Penguin nas uratowała". Andrew Lincoln wzruszają inspirują i dodają skrzydeł, opowiadając nam w doskonałym połączeniu humoru i dramatu o tym, że anioły przybierają czasem różne kształty i rozmiary. A ta inspirująca i optymistyczna historia Sam i jej rodziny będzie dostępna w księgarniach w całej Polsce już od 13.10.2021. Polecamy!