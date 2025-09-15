TORONTO 2025: "Hamnet" z Nagrodą Publiczności. Chloé Zhao idzie po Oscary?

50. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Tornto dobiegła końca. Nagrodę Publiczności zdobył rozgrywający się w elżbietańskiej Anglii dramat "Hamnet".
Chloé Zhao zwyciężczynią festiwalu w Toronto. Ma pewną nominację do Oscara?
Nagroda Publiczności na festiwalu w Toronto traktowana jest jako jeden z oscarowych barometrów. Chloé Zhao
zapisała się w historii jako pierwsza osoba, która otrzymała ją dwukrotnie – w 2020 roku odebrała ją za dramat "Nomadland
". Przyniósł jej on też szereg innych statuetek, m.in. Złote Globy i Oscary.
Getty Images © Earl Gibson III
W poprzednich latach publiczność festiwalu w Toronto doceniła m.in. "Amerykańską fikcję
" (reż. Cord Jefferson
), "Fabelmanów
" (reż. Steven Spielberg
) i "Belfast
" (reż. Kenneth Branagh
). Wszystkie te filmy walczyły o Oscara w głównej kategorii. Zwycięzca 2018 roku, wyreżyserowany przez Petera Farrelly'ego komediodramat "Green Book
", został uhonorowany przez Amerykańską Akademię Filmową statuetką w kategorii najlepszy film.
W ubiegłym roku tryumfował będący adaptacją opowiadania Stephena Kinga
"Życie Chucka
" w reżyserii Mike'a Flanagana. Odpowiedzialne za produkcję studio Neon zdecydowało się przesunąć premierę na 2025 rok. Jak zauważa Variety, decyzja ta może go wykluczyć z wyścigu po Oscara za najlepszy film, ale niewykluczone, że będzie walczył o statuetkę w kategorii scenariuszowej.
Filmy Chloé Zhao w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmach Chloé Zhao
– "Jeźdźcu
" i "Nomadland
":
Zobacz zwiastun "Hamneta"
"Hamnet
" to adaptacja bestsellerowej powieści Maggie O'Farrell
. Opowiada o losach Williama Szekspira i jego żony Agnes (Paul Mescal
i Jessie Buckley
), którzy przeżywają żałobę po śmierci swojego syna – tytułowego Hamneta. Zobaczcie pierwszy treaser: