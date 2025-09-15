Newsy Filmy Festiwale i nagrody TORONTO 2025: "Hamnet" z Nagrodą Publiczności. Chloé Zhao idzie po Oscary?
50. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Tornto dobiegła końca. Nagrodę Publiczności zdobył rozgrywający się w elżbietańskiej Anglii dramat "Hamnet".

Chloé Zhao zwyciężczynią festiwalu w Toronto. Ma pewną nominację do Oscara?


Nagroda Publiczności na festiwalu w Toronto traktowana jest jako jeden z oscarowych barometrów. Chloé Zhao zapisała się w historii jako pierwsza osoba, która otrzymała ją dwukrotnie – w 2020 roku odebrała ją za dramat "Nomadland". Przyniósł jej on też szereg innych statuetek, m.in. Złote Globy i Oscary.

W poprzednich latach publiczność festiwalu w Toronto doceniła m.in. "Amerykańską fikcję" (reż. Cord Jefferson), "Fabelmanów" (reż. Steven Spielberg) i "Belfast" (reż. Kenneth Branagh). Wszystkie te filmy walczyły o Oscara w głównej kategorii. Zwycięzca 2018 roku, wyreżyserowany przez Petera Farrelly'ego komediodramat "Green Book", został uhonorowany przez Amerykańską Akademię Filmową statuetką w kategorii najlepszy film.

W ubiegłym roku tryumfował będący adaptacją opowiadania Stephena Kinga "Życie Chucka" w reżyserii Mike'a Flanagana. Odpowiedzialne za produkcję studio Neon zdecydowało się przesunąć premierę na 2025 rok. Jak zauważa Variety, decyzja ta może go wykluczyć z wyścigu po Oscara za najlepszy film, ale niewykluczone, że będzie walczył o statuetkę w kategorii scenariuszowej.

Zobacz zwiastun "Hamneta"


"Hamnet" to adaptacja bestsellerowej powieści Maggie O'Farrell. Opowiada o losach Williama Szekspira i jego żony Agnes (Paul Mescal i Jessie Buckley), którzy przeżywają żałobę po śmierci swojego syna – tytułowego Hamneta. Zobaczcie pierwszy treaser: 


