Nieudany przemyt narkotyków. Przez "Johna Wicka 2"

Do niecodziennego udaremnienia przemytu narkotyków doszło we Włoszech. A wszystko dlatego, że zarówno przemytnicy jak i policjanci okazali się być fanami filmu " John Wick 2 ".Jak podaje euronews, policja przechwyciła paczkę zawierającą dwa kilogramy ziaren kawy. Okazało się, że w ich środku znajdowała się kokaina. W sumie znaleziono 150 gramów nielegalnego towaru.Przesyłka nie wyglądała podejrzanie. I zapewne dotarłaby na miejsce przeznaczenia, gdyby nie fakt, że nadawca z Medellín zaadresował ją do... Santino D'Antonio. Pech chciał, że we Włoszech paczka trafiła w ręce stróża prawa, który był fanem " Johna Wicka 2 " i natychmiast rozpoznał to nazwisko. Santino D'Antonio to bowiem postać zagrana w filmie przez Riccardo Scamarcio . Jest on głównym antagonistą granego przez Keanu Reevesa Johna Wicka.Sprawa zakończyła się aresztowaniem 50-letniego mieszkańca Florencji, do którego miała dotrzeć feralna przesyłka.