Niezapomniane historie kobiet w programie 21. MDAG

Karnety i akredytacje na warszawską edycję MDAG już w sprzedaży

Historie wybitnych kobiet, które musiały walczyć o uznanie swoich zasług w zderzeniu z patriarchalną kulturą. Ich osiągnięcia były często wymazywane i długo czekały, żeby usłyszał o nich świat. Pionierki wytyczające ścieżki dla kolejnych pokoleń. W tym roku w programie Millennium Docs Against Gravity zostanie na nie skierowana szczególna uwaga dzięki filmom w pierwszej nowej sekcji 21.edycji, która została ogłoszona -Dziewięć niezwykłych filmów, opowiadających o różnych światach - od sportu przez muzykę, literaturę i taniec po architekturę oraz naukę. We wszystkich tych dziedzinach bohaterki festiwalowych filmów osiągnęły niesamowite rzeczy.(Disappearance Of Shere Hite)opowiada o tytułowej badaczce i pisarce Share Hite. Jej wydana w 1976 roku książka "Raport Hite", która dotyczyła seksualności kobiet, szybko stała się bestsellerem. Dlaczego więc jej wybitnej autorki nie kojarzy nowe pokolenie? Reżyserka szuka odpowiedzi na pytanie, dlaczego badaczka stała się obiektem ataku po tym, jak ujawniła prawdziwe oblicze życia seksualnego Amerykanek a następnie Amerykanów. Film prezentowany był na festiwalu Sundance a jego narratorką jest aktorka Dakota Johnson.Długo na uznanie musiała czekać także fotografka Libuše Jarcovjákova, o której opowiada film(I Am Not Everything I Want To Be). Film miał swoją światową premierę w czasie Berlinale. Oparty wyłącznie na zdjęciach ukazuje życie i trudną artystycznie drogę Jarcovjákovej, która obecnie jest nazywana "Nan Goldin z Czechosłowacji". Równie odważna i konsekwentna w swoich życiowych i artystycznych wyborach była Anita Pallenberg.(Catching Fire: The Story Of Anita Pallenberg)opowiada o niemieckiej modelce i aktorce, która zyskała sławę w latach 60. i 70. Jej pamiętniki czyta Scarlett Johansson, opowiadając o życiu muzy Rolling Stonesów, która musiała mierzyć się z wieloma zarzutami pod swoim adresem. Jak się okazuje rock and roll propagował wyzwolony styl bycia, ale niekoniecznie dla kobiet.Pozostając w świecie muzyki nie sposób zapomnieć o Cyndi Lauper.(Let The Canary Sing)to spojrzenie na ikonę biznesu muzycznego, którą amerykańska piosenkarka stała się w latach 80. W filmie poznajemy losy jej kariery, osobiste relacje oraz dowiadujemy się o działalności charytatywnej w obronie mniejszości. Tegoroczny festiwal będzie także okazją, żeby z zupełnie nowej strony pokazać relację łączącą jedną z najsłynniejszych par świata sztuki - Yoko Ona i Johna Lennona.(Lost Weekend: A Love Story, reż.) to historia trójkąta miłosnego. "Moim pierwszym chłopakiem był John Lennon" – to słowa May Pang, która przez 18 miesięcy była kochanką Lennona i mówi o tym głośno po 50 latach. Jak potoczył się romans, którego inicjatorką była Yoko Ono?Spojrzeniem na dwie pionierki i rewolucjonistki w swoich dziedzinach będą filmy(Obsessed With Light, reż.) oraz(E.1027 – Eileen Gray and the House by the Sea). Pierwszy opowiada o Loïe Fuller, która była pionierką tańca współczesnego. Film przedstawia kobietę-artystkę, która inspiruje do dziś takich twórców, jak Taylor Swift czy Red Hot Chili Peppers. Z kolei drugi opowiada o kultowej irlandzkiej artystce i architektce Eileen Gray, która zbudowała dom i dzieło sztuki w jednym o nazwie E.1027. Jej osiągnięcie postanowił jednak przyćmić Le Corbusier, który miał na punkcie jej projektu obsesję.O tym, jak wielki potencjał mają kobiece drużyny piłki nożnej i jak długo musiały czekać na jego dostrzeżenie przez władze światowego futbolu, opowiada(Copa 71). Najlepsze reprezentacje piłki nożnej kobiet uczestniczyły w wielkich zawodach w 1971 roku w Meksyku. Ponad 60 lat później, twórcy filmu wracają do wydarzeń, które zostały intencjonalnie wymazane z kart historii. Co po tylu latach mają do powiedzenia kolejnym pokoleniom genialne piłkarki? Producentkami filmu są Serena i Venus Williams.Podsumowaniem opowieści zgromadzonych w sekcji będzie(Sultana’s Dream). Film inspirowany jest feministycznym opowiadaniem science-fiction z 1905 roku pod tym samym tytułem. Bengalska myślicielka i pisarka Rokeyi Hossain opisuje w nim utopię zwaną Ladyland, w której mężczyźni muszą pozostać w domu, a kobiety mogą swobodnie poruszać się i rozwijać. Kobiety mają prawo do samostanowienia, żyją w pokoju, zarządzają i mają otwarty dostęp do edukacji. A mężczyźni? W Ladyland są zamknięci. To punkt wyjścia do ukazania magiczno-realistycznej wizji roli kobiet w przeszłości i teraźniejszości.Przypominamy, że do końca kwietnia lub wyczerpania puli można zakupić karnet na warszawską edycję festiwalu w cenie 300 zł lub ubiegać się o akredytację branżową bądź medialną (220 zł). Wszystko to w nowym systemie pod adresem book.mdag.pl Aby kupić karnet lub zgłosić wniosek o akredytację, należy zarejestrować/zalogować się na stronie book.mdag.pl Jeśli posiadasz już konto w serwisie vod.mdag.pl - wystarczy, że dodasz swojego maila do nowego serwisu. W przypadku Karnetów w kolejnym kroku należy wypełnić krótki formularz i dokonać płatności. W przypadku Akredytacji – prosimy o wypełnienie formularza i wysłanie zgłoszenia. W ciągu kilku dni odpowiemy na zgłoszenie.