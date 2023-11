Rekordowa sprzedaż Nintendo Switch - konsola ląduje na podium!

Nintendo Switch, flagowa konsola firmy Nintendo, już jakiś czas temu zdobyła tytuł trzeciej najlepiej sprzedającej się konsoli wszech czasów, osiągając imponującą liczbę 132,46 milionów sprzedanych egzemplarzy. Tym razem jednak Japończycy sprzedali o 2,4% więcej konsol niż w analogicznym okresie rok temu, co wskazuje na trend wznoszący i jest sygnałem na to, że Switch śmiało idzie po drugie miejsce na podium, zajmowane przez Nintendo DS.Przez lata Switch doczekał się kilku gier, które zdefiniowały platformę i przyczyniły się do jej sukcesu. Niezaprzeczalnie, " Mario Kart 8 Deluxe " stało się najlepiej sprzedającą się grą na tej konsoli, z wynikiem ponad 57 milionów sprzedanych kopii. Inne hity to " Animal Crossing: New Horizons " z 43,38 miliona sprzedanych egzemplarzy oraz " Super Smash Bros. Ultimate ", które znalazło ponad 32,44 miliona nabywców​​.Przez lata Switch doczekał się kilku różnych iteracji, takich jak Switch Lite, przeznaczony wyłącznie do gry przenośnej, oraz model z ekranem OLED i większą pamięcią wewnętrzną. Ta dywersyfikacja sprzętowa pozwoliła na przyciągnięcie jeszcze szerszego grona odbiorców.Jeśli chodzi o inne konsole, które znalazły się na podium najlepiej sprzedających się urządzeń do gier, PlayStation 2, którego sprzedaż wyniosła ponad 155 milionów egzemplarzy, dalej okupuje pierwsze miejsce na podium. Drugie miejsce przypada Nintendo DS zajmuje pierwsze miejsce z 154 milionami sztuk​ , natomiast czwarte miejsce należy do Game Boy'a oraz Game Boy Color z łączną liczbą sprzedanych konsol wynoszącą 118 milionów​. PlayStation 4 zajmuje piąte miejsce z 117 milionami sprzedanych jednostek​, zaś szóste miejsce należy do oryginalnego PlayStation z wynikiem 102 milionów​​.Czy to już czas na następcę? Gracze mówią "tak", ale wyniki sprzedażowe pokazują Nintendo, że pośpiech nie jest wskazany.