Najlepsze gry o zwierzętach. Top 10 gier, w które warto zagrać

Słońce, zwierzątka, dzień na farmie, czyli coś i dla dzieci, i dla dorosłych. Do tego doświadczenie społeczno-wirtualne, przy którym wysiadają social media. " Animal Crossing " to absolutna klasyka familijnej rozrywki, a " New Horizons " to najlepsza część całej serii.– czytamy w recenzji i nie śmiemy się sprzeciwić.