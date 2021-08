Najlepsze gry wyścigowe. Top 10 gier, w które warto zagrać

Niegdyś król ulicznych wyścigów, a dziś seria, na której kolejne odsłony patrzymy z politowaniem. Nie zmienia to jednak faktu, że "Need for Speed" miała swoje momenty i jednym z nich było " Hot Pursuit " stworzone przez studio odpowiedzialne za serię "Burnout". Do naszej dyspozycji oddano dwie ścieżki kariery - jako przestępca i jako policjant. Czekają na was różne tryby wyścigów, masa aut po obu stronach barykady oraz fenomenalny zestaw piosenek przygrywających w tle (w tym kawałki zespołu 30 Seconds To Mars). Twórcy, Criterion, pokazali, że da się w ramach tej serii wymyślić coś nowego i ciekawego.