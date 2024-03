Nova. Nadchodzi nowy bohater uniwersum Marvela?

Nova nadchodzi?

Kim jest Nova?

Zwiastun filmu "Strażnicy Galaktyki"

Brad Winderbaum promuje właśnie serial animowany. Przy okazji jest więc pytany o inne plany, w tym o to, czy Nova w końcu pojawi się w MCU.W przeszłości Kevin Feige wielokrotnie sugerował, że postać trafi do MCU. Do tej pory jednak tak się nie stało. Brad Winderbaum jest bardziej konkretny w swojej wypowiedzi.- stwierdził Winderbaum. -Fani Richarda Ridera mogą więc wciąż marzyć. Jednak Winderbaum wyraźnie podkreśla, że choć plany są, choć projekt jest rozwijany, to jednak na razie za wcześnie mówić o tym, że trafi do produkcji. Nova to bohater powołany do życia przez Marva Wolfmana Johna Buscemę w 1976 roku. Rider jest uczniem nowojorskiego liceum, który zdobywa wyposażenie i moce członka elitarnego Nova Corps, międzygalaktycznej policji wywodzącej się z planety Xandar. W oryginalnej serii komiksów walczy z przestępczością i łączy siły ze Spider-Manem czy Thorem . Wraz z Xandarianami uczestniczy również w wojnie przeciw Skrullom.W wydarzeniach znanych z filmów MCU Xandar pojawiał się niejednokrotnie, choćby w obu odsłonach " Strażników Galaktyki ". To właśnie z tej planety Thanos zabrał pierwszy z sześciu Kamieni Nieskończoności, Kamień Mocy, widoczny w otwierającej scenie " Avengers: Wojna bez granic ".W 2022 roku informowaliśmy, że Marvel planuje projekt o Richardzie Riderze. Wtedy za niego odpowiadał scenarzysta " Moon Knighta