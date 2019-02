Anne Heche i Jason Patrick w filmie o porwanej 10-latce

Getty Images © Alberto E. Rodriguez



Getty Images © Michael Tran



) i Jason Patric ) dołączyli do obsady. Wcześniej angaż otrzymał Thomas Jane Film jest historią ojca ( Jane ) i matki ( Heche ), których dziesięcioletnia córka została porwana. Widząc niekompetencję policji, postanawiają wziąć sprawy we własne ręce i nie cofną się przed niczym, by odzyskać dziecko. Gdy zbliżają się do celu, odkrywają tragiczny sekret, który pogłębia jedynie tajemnicę dotyczącą okoliczności zaginięcia dziewczynki.Obraz reżyseruje aktor Peter Facinelli