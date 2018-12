Nowe twarze w obsadzie "Bad Boys for Life"

Getty Images © JC Olivera



) oraz Paola Núñez ) dołączyli do obsady. Gwiazdami trzeciej części serii są oczywiście Will Smith oraz Martin Lawrence Scipio zagra rolę głównego czarnego charakteru, szefa kartelu narkotykowego, bezwzględnego Armando Armasa. Núñez z kolei wcieli się w Rite - psycholożkę, członkinię elitarnego oddziału policji oddelegowanego do schwytania Armasa i zarazem byłą dziewczynę Mike'a Lowry'ego.Zdjęcia do trzeciej części popularnego cyklu ruszą w połowie stycznia. Za kamerą stanie duet belgijskich reżyserów Adil El Arbi Bilall Fallah , a scenarzystą projektu jest Chris Bremmer. Produkcją zajmie się natomiast ojciec chrzestny serii Jerry Bruckheimer Premierę zapowiedziano na 17 stycznia 2020.