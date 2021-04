Amerykańscy widzowie preferują zróżnicowaną obsadę

Według nowego badania przeprowadzone przez Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles (tzw. UCLA), amerykańscy widzowie preferują filmy ze zróżnicowaną obsadą.Z corocznego raportu "Hollywood Diversity", w tym roku obdarzonego podtytułem "Postępująca pandemia", wynika, że w 2020 roku największym sukcesem w box-offisie cieszyły się filmy z obsadą złożoną w 41%-50% z mniejszości. Najgorzej oglądały się zaś filmy, w których mniejszości stanowiły mniej niż 11% obsady.Za przykłady posłużyły filmy " Bad Boys for Life " (najlepiej zarabiająca produkcja roku, 426,5 miliona dolarów na koncie), " Ptaki Nocy " (piąty film roku, 201,9 mln) i " Naprzód " (siódmy film roku, 141,9 mln). Ich obsady składały się w 41%-50% z mniejszości, a w " Bad Boys for Life " przekroczono nawet 50-procentowy wkład.Oczywiście nie bez znaczenia jest fakt, że wszystkie trzy filmy zadebiutowały w kinach jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19, a sporo planowanych na 2020 premier zostało przesuniętych. Tym samym trudniej porównywać 2020 rok z poprzednimi latami.Badanie pokazuje również, że w weekendy otwarcia przedstawiciele mniejszości kupili większą część biletów na sześć filmów z pierwszej dziesiątki box-office'u. Ta liczba jest nieco większa niż procent mniejszości w populacji USA, który wynosi 40%.Podobny trend zauważono w streamingu. Najpopularniejszym filmem był " Naprzód " z obsadą mniejszościową rzędu 41%-50%. Odpowiednio na trzecim i czwartym miejscu box-office'u znalazły się " Hamilton " i " Tyler Rake: Ocalenie ", których obsady złożone są z mniejszości w stopniu przekraczającym 50%. Jedyny film z top 10 poniżej progu 11% to " Niewłaściwa Missy ".Badanie wskazuje jednak, że choć reprezentacja mniejszości przed kamerą wyniosła 39,7% w przypadku ról pierwszoplanowych i 42% w przypadku wszystkich ról, sytuacja nie jest tak dobra, kiedy chodzi o scenarzystów i reżyserów.Pełen raport znajdziecie TUTAJ