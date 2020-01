Box Office USA: "Bad Boys for Life" pierwszą "setką" 2020 roku

Getty Images © Mark Wilson



W siedzibie Sony znów muszą panować świąteczne nastroje.bez żadnych problemów utrzymali się na pozycji lidera tracą w porównaniu do otwarcia zaledwie 45%. Dzięki solidnym wynikom w ciągu tygodnia obraz stał się pierwszą premierą tego roku, której wpływy przekroczyły 100 milionów dolarów.Tymczasem, które utrzymało miejsce drugie, zostało 29 premierą 2019 roku z wpływami w wysokości co najmniej 100 milionów dolarów. I wydaje się, że będzie przedostatnią (szans nie straciły bowiem, na koncie których jest obecnie 93,7 mln dolarów). Oznacza to spadek liczby "setek" w porównaniu do 2018 roku, kiedy to naliczono ich 34.Ktokolwiek w Universal Pictures zdecydował o przygarnięciu widowiska Sama Mendesa, ma zapewne swoje 15 minut sławy.jest bowiem jedynym tytułem studia, który potrafi zarobić w amerykańskich kinach. Po spektakularnej klapieprzed tygodniem teraz Universal zalicza kolejną wtopę, tym razem z horrorem. W tym przypadku wynik finansowy nie jest aż tak dramatyczny - 7,3 mln dolarów przy 14-milionowym budżecie. Film jednak może "pochwalić" się najgorszą możliwą oceną widzów w CinemaScore, czyli F. W tym roku jest to drugi horror, który tak został zmasakrowany przez odbiorców (pierwszym było).Tymczasem Guy Ritchie , kiedy nie kręci filmów o Sherlocku Holmesie lub Aladynie, w Stanach Zjednoczonych nie może liczyć na przychylność widzów.potwierdzają ten fakt zarabiając na otwarcie zaledwie 11 milionów dolarów. W szerokiej dystrybucji tylko jeden film reżysera miał słabsze otwarcie -(8,0 mln dolarów). STX jednak wiele na obrazie nie straci. Prawa do dystrybucji kupiło bowiem za 7 milionów dolarów. Kolejne 25 mln wydało na jego promocję.Z box office'owych kamieni milowych warto jeszcze wymienić doczłapanie siędo granicy 500 milionów dolarów. Choć jest to wynik imponujący, to w tym przypadku nie można mówić o osiągnięciu przez widowisko Disneya nawet minimum przyzwoitości, kiedy przypomni się, że pierwsza część nowej trylogii w Stanach zarobiła 936,7 mln dolarów, a druga - 620,2 mln.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:W najbliższy piątek do kin trafią dwie duże premiery: horrororaz film akcji(którego premiera została opóźniona o rok, ponieważ Blake Lively doznała podczas kręcenia zdjęć kontuzji ręki).