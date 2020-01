Czwarta część "Bad Boys" jest już w planach

Widowiskojeszcze nie zdążyło wszędzie wejść do kin, a wytwórnia Sony już myśli o kolejnej części.Scenariusz filmu ma napisać Chris Bremner , który pracował również nad ostatnią odsłoną przygód Mike'a Lowreya ( Will Smith ) i Marcusa Burnetta ( Martin Lawrence ). Bremner jest równocześnie zatrudniony przy innej serii produkowanej przez Jerry'ego Bruckheimera , pisze bowiem scenariusz trzeciej częściProducenci mają nadzieję, że na czwartą część trzeba będzie czekać krócej niż na trzecią.trafia przecież do kin dobre 17 lat po premierze. To opóźnienie wynika tyleż z ograniczeń budżetowych, co z problemów ze znalezieniem odpowiedniej historii. Może tym razem pójdzie szybciej?Cieszycie się na więcej "złych chłopców"?