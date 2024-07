Kevin Feige, szef Marvel Studios, nie daje reżyserom reżyserować?

Kevin Feige kontra reżyserzy Marvela

, czytamy w artykule "The Nation", który napisał Kyle Paoletta.Jak donosi "The Nation", w początkach MCU Feige był bardziej wyrozumiały i dawał reżyserom więcej wolności. Na przykład duża część " Iron Mana " (2008) została wyimprowizowana na planie przez Jona Favreau . Paoletta sugeruje, że ego producenta urosło wraz z uniwersum:, czytamy.Dobrym przykładem tego podejścia są kulisy realizacji " Ant-Mana ". Edgar Wright napisał scenariusz filmu w 2011 roku, ale potem czekało go starcie z "metodą Marvela". Jego entuzjazm zmalał, kiedy zaczął otrzymywać uwagi nie tylko od Feige'ego , ale i od Jossa Whedona (który pełnił wówczas ważną rolę w studiu) oraz od przedstawicieli działów zabawek i komiksów w nowojorskim biurze Marvela.Twórca ostatecznie zrezygnował z reżyserowania filmu. Zastąpił go Peyton Reed Współbrzmi to z plotką, jakoby była producentka z Marvel Studios Victoria Alonso powiedziała jednemu/jednej z reżyserów/reżyserek na planie, że "to nie on/ona reżyseruje filmy, to my je reżyserujemy". Podobne wnioski sugerowała Nia DaCosta , reżyserka " Marvels ", która przyznała, że miała znikomą kontrolę nad filmem.Wynika z tego, że reżyser na planie filmu Marvela nie tyle reżyseruje, co zarządza, realizując wytyczne Feige'ego swoją premierę będzie miał w lipcu. Projekt realizowany był z przygodami (m.in. za sprawą ubiegłorocznych strajków scenarzystów i aktorów). Jego premiera kilkakrotnie była przesuwana. Ostatecznie będzie jedyną aktorską kinową produkcją Marvela w tym roku.Film celebruje dołączenie mutantów do MCU.jest bowiem pierwszą częścią cyklu od chwili przejęcie 20th Century Fox przez Disneya. Oznacza też pierwszy film z kategorią R Disneya od wielu, wielu lat (i pierwszą w historii MCU).Gwiazdami produkcji są oczywiście Ryan Reynolds Hugh Jackman . W obsadzie pojawi się w epizodach wiele postaci znanych z czasów 20th Century Fox. Na przykład Pyro w wykonaniu Aarona Stanforda