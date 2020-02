Nowy film Scorsesego będzie westernem

Getty Images © Rebecca Smeyne



W przyszłym miesiącu ruszają zdjęcia do nowego filmu Martina Scorsesego pt., w którym główne role zagrają Leonardo DiCaprio Robert De Niro . Reżyser zapowiada, że będzie to pierwszy w jego karierze western.- relacjonuje Scorsese w wywiadzie dla francuskiego magazynu Premiere -Scenariusz pióra Erica Rotha ) powstał na podstawie książki Davida Granna pod tym samym tytułem. Autor odsłonił kulisy makabrycznych mordów, do których doszło w Oklahomie w latach 20. XX wieku. Ofiarami byli Osagowie. Mordy rozpoczęły się po tym, jak na terenie należącym do plemienia odkryto ropę. Sytuacja zrobiła się na tyle poważna, że w sprawę zostały włączone służby federalne. Ze śledztwem związany był J. Edgar Hoover, który wykorzystał je do budowy swojej pozycji w siłach, które w przyszłości zmienił w FBI.Reżyser zapowiada, że jego film opowie o tkwiących w ludzkości od zarania dziejów popędach, by podbijać i niszczyć inne cywilizacje.Premiera w przyszłym roku.