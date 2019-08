Nowy problem Sony i Toma Hollanda. Z "Uncharted"

Kolejny projekt Sony, w którym ma wystąpić Tom Holland , natrafił na poważne problemy. Jednak w tym przypadku można się było tego spodziewać. Bowiem nie po raz pierwszy widowiskotraci reżysera. Film opuścił właśnie Dan Trachtenberg Sony od dawna próbuje doprowadzić do realizacji filmu. Przed laty jego gwiazdą miał być Mark Wahlberg , a za kamerą miał stanąć David O. Russell . Potem reżyserem wybrano Setha Gordona . Kiedy opuścił projekt, Sony zaczęło od nowa ze scenarzystą Joe Carnahanem . Jego tekst został jednak odrzucony, a wytwórnia postanowiła zmienić koncepcję i zrobić widowisko o młodym Nathanie Drake'u. W 2017 roku angaż do roli dostał właśnie Tom Holland . Za reżyserię miał odpowiadać Shawn Levy , który jednak odpuścił projekt w grudniu 2018 roku. Trachtenberg dostał angaż w styczniu.Teoretyczniema trafić do kin w grudniu 2020 roku. Jednak teraz Sony chce znaleźć nowego reżysera do końca wakacji i ruszyć ze zdjęciami na początku przyszłego roku, a to może oznaczać, że premiera się opóźni.Film wyprodukuje nowe studio Sony PlayStation Productions, które powstało w ubiegłym roku. Autorami scenariusza obecnej wersji są Art Marcum Matt Holloway oraz Rafe Judkins