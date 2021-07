Reżyser "The Boys" za kamerą kontynuacji "Wodnego świata"

Studio Davis Entertainment oraz wytwórnia Universal przygotowują serialową kontynuację filmu " Wodny świat " z Kevinem Costnerem w roli głównej.Stanowisko reżysera projektu objął Dan Trachtenberg (" Cloverfield Lane 10 ", " The Boys "). Aktualnie trwają poszukiwania scenarzystów. Nieoficjalnie mówi się, że domem serialu może stać się serwis streamingowy Peacock.Fabuła przedsięwzięcia trzymana jest w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że akcja show ma rozgrywać się dwie dekady po wydarzeniach z filmu. Na razie nie ujawniono, czy Kevin Costner powróci na ekran.Zrealizowany w 1995 roku " Wodny świat " rozgrywa się w postapokaliptycznej rzeczywistości, w której po stopnieniu wszystkich lodowców Ziemia zamieniła się w gigantyczny ocean. Ludzie, którym udało się przetrwać kataklizm, mieszkają na łodziach i sztucznych atolach. Do jednej z takich konstrukcji przybywa tajemniczy Żeglarz ( Kevin Costner ). Ma on do sprzedania kilogram ziemi, który wymienia na zapas słodkiej wody. Po dokonaniu transakcji mężczyzna chce opuścić kolonię, ale mieszkańcy odkrywają na jego szyi tajemnicze skrzela i zatrzymują go siłą. Wtedy pojawiają się oceaniczni piraci dowodzeni przez bezwzględnego Deacona ( Dennis Hopper ). W zamieszaniu wywołanym napadem, Żeglarzowi udaje się uciec. Pomagają mu Helen ( Jeanne Tripplehorn ) i jej podopieczna, Enola ( Tina Majorino ). Cała trójka opuszcza kolonię na pokładzie łodzi Żeglarza. Helen twierdzi, że Enola ma na plecach wytatuowaną mapę wskazującą drogę do legendarnego suchego lądu.W dniu premiery " Wodny świat " był najkosztowniejszym filmem w dziejach kina. Widowisko sprzedało się jednak poniżej oczekiwań, a także spotkało się z chłodnym przyjęciem ze strony krytyków. W kolejnych latach zyskało jednak drugie życie na rynku kina domowego.