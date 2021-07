Znamy szczegóły dotyczące rebootu "Predatora"

Zastanawialiście się, co się dzieje z planowanym przez Disneya rebootem "Predatora"? Producenci John Davis John Fox zdradzili kilka szczegółów dotyczących projektu w udzielonym portalowi Collider wywiadzie.Akcja filmu pod tytułem "Skull" będzie się toczyć przed wydarzeniami przedstawionymi w filmie z 1987 roku, w którym główną rolę zagrał Arnold Schwarzenegger . Kosmiczni myśliwi będą musieli stawić czoła kobiecie – twórcy chcą w ten sposób zbudować skojarzenia z Ellen Ripley , czyli bohaterką " Obcego ".– powiedział Davies Fox dodał, że ich produkcji bliżej będzie do oscarowej " Zjawy Alejandro Gonzáleza Iñárritu niż pozostałych filmów z serii.Producenci zdradzili też, że projekt jest na bardziej zaawansowanym etapie rozwoju, niż mogłoby się wydawać. Nie jest to jednak dziwne, biorąc pod uwagę, że za kamerą stoi Dan Trachtenberg (" Cloverfield Lane 10 ") znany z umiejętności utrzymywania tajemnicy wokół swoich projektów.